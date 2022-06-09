Литва про "скасування" її незалежності в Росії: Нехай на Місяць права заявлять!

Близько тижня тому Андрюс Тапінас став неофіційним героєм Литви та України. Популярний ведучий телеканалу Laisves TV зумів організувати народну кампанію зі збору коштів на придбання бойового дрона Bayraktar для збройних сил України. 5 мільйонів євро жителі Литви зібрали у найкоротші терміни.

Тапінас одним із перших відреагував і на ініціативу депутата Державної думи РФ Євгена Федорова відмовити Литві у праві на існування - анулювати рішення Держради СРСР про визнання незалежності Литовської Республіки від 6 вересня 1991 року. "А чому зараз? Адже такі добрі відносини були (між двома країнами. - Ред.). Розізлилися на "Байрактар", малеча?" - в'їдливо запитав журналіст у Facebook.

Те, що ініціатива Федорова викличе у Литві глузування, було передбачуваним. Частина політиків вирішила просто її ігнорувати. Так, пресслужба президента країни Гітанаса Науседи відгукнулася на новину з Москви однією фразою: "Ми не коментуватимемо абсурд".

Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс сказав, що "тільки країна, якою керують звірі, могла розпочати таку війну в Україні, яку розпочала Росія". Не дивуюся, що "і в політиці вони діють не по-людському. Реагувати на це ми повинні відповідно - бути готовими захищатися, самі та разом із партнерами, за допомогою політичних, дипломатичних та інших засобів", зауважив міністр.

Читайте також: Сейм Литви визнав Росію терористичною державою

"Вони з неприязню дивляться на західний світ"

Дідусь міністра, батько-засновник сучасної Литви Вітаутас Ландсбергіс із характерним для нього сарказмом зауважив: "Те, що вони кажуть, - це повний нуль, це не має значення. Це просто сигнал, що вони можуть збожеволіти і напасти. І скажуть: "Такої держави не існує, а якщо її немає, то ми й не нападали".

Чітку та жорстку політичну оцінку ідеї російського депутата дав командувач ЗС Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. В інтерв'ю одній із новинних радіостанцій він сказав: "З… 24 лютого світ говорить про "війну Путіна проти України". Але це війна не тільки Путіна. Це війна Росії проти України. Ініціатива Євгена Федорова свідчить: на жаль, не лише Путін та його депутати, а більшість громадян Росії налаштовані агресивно. Вони з ворожістю дивляться на західний світ".

Депутат Сейму Литви від партії консерваторів Радвіла Моркунайте-Мікуленене, яка входить до правлячої коаліції, висловилася образно: "Нехай ще на Місяць права заявлять! Рішення про відновлення незалежності ухвалив литовський народ, і це не в повноваженнях Росії його відкликати".