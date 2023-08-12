Вільнюс закликає Берлін збільшити присутність Бундесверу

У МЗС Литви закликали прискорити розгортання бригади Бундесверу в країні та порівняли себе із Західним Берліном часів "холодної війни".

Литва закликала німецький уряд прискорити обіцяне розгортання 4000 військових Бундесверу на східному фланзі НАТО. "Зараз ми повинні зосередитися на узгодженні амбітного і швидкого графіка повного розгортання", - заявив заступник міністра закордонних справ Литви Йонас Сурвіла в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, витяги з якого опубліковані у суботу, 12 серпня. За його словами, Вільнюс готовий зробити "значні інвестиції в інфраструктурні об'єкти, необхідні для розміщення німецьких військових".

Сурвіла з огляду на війну Росії проти України нагадав: "Сьогодні ми почуваємося як Західний Берлін часів "холодної війни": оточений агресивними сусідами як із заходу - Калінінград, Росія, так і зі сходу - Білорусь".

"Одним зі способів забезпечення безпеки Західного Берліна був гарнізон розміром з бригаду американської армії, що дислокувався в місті, - Берлінська бригада. Сьогодні ми просимо німців - як символічно, так і практично - зробити свій внесок у безпеку, розмістивши в Литві на постійній основі боєздатну німецьку бригаду", - додав Сурвіла.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вітає солдат Бундесверу у Литві Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Нагадаємо, наприкінці червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що Німеччина готова дислокувати в Литві на постійній основі бригаду чисельністю близько 4000 військовослужбовців.



У минулому Берлін заявляв, що Литві знадобляться роки, щоб забезпечити казарми, житло для сімей, склади і достатню кількість полігонів для навчань. "Передумовою (розгортання бригади. - Ред.) є наявність необхідної інфраструктури", - казав Пісторіус.