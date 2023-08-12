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ПолітикаЛитва

Вільнюс закликає Берлін збільшити присутність Бундесверу

Роман Губа
14 хв. тому

У МЗС Литви закликали прискорити розгортання бригади Бундесверу в країні та порівняли себе із Західним Берліном часів "холодної війни".

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Військові Бундесверу у Литві
Військові Бундесверу у ЛитвіФото: picture-alliance/dpa/B.von Jutrczenka

Литва закликала німецький уряд прискорити обіцяне розгортання 4000 військових Бундесверу на східному фланзі НАТО. "Зараз ми повинні зосередитися на узгодженні амбітного і швидкого графіка повного розгортання", - заявив заступник міністра закордонних справ Литви Йонас Сурвіла в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, витяги з якого опубліковані у суботу, 12 серпня. За його словами, Вільнюс готовий зробити "значні інвестиції в інфраструктурні об'єкти, необхідні для розміщення німецьких військових".

Сурвіла з огляду на війну Росії проти України нагадав: "Сьогодні ми почуваємося як Західний Берлін часів "холодної війни": оточений агресивними сусідами як із заходу - Калінінград, Росія, так і зі сходу - Білорусь".

"Одним зі способів забезпечення безпеки Західного Берліна був гарнізон розміром з бригаду американської армії, що дислокувався в місті, - Берлінська бригада. Сьогодні ми просимо німців - як символічно, так і практично - зробити свій внесок у безпеку, розмістивши в Литві на постійній основі боєздатну німецьку бригаду", - додав Сурвіла.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вітає солдат Бундесверу у Литві
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вітає солдат Бундесверу у ЛитвіФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Нагадаємо, наприкінці червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що Німеччина готова дислокувати в Литві на постійній основі бригаду чисельністю близько 4000 військовослужбовців.

У минулому Берлін заявляв, що Литві знадобляться роки, щоб забезпечити казарми, житло для сімей, склади і достатню кількість полігонів для навчань. "Передумовою (розгортання бригади. - Ред.) є наявність необхідної інфраструктури", - казав Пісторіус.

Як Литва разом з Бундесвером посилює кордон з Калінінградом

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Топтема

Військові Бундесверу у Литві

Вільнюс закликає Берлін збільшити присутність Бундесверу

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