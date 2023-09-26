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ФРН готова грати провідну військову роль у країнах Балтії

Аліна Коломієць
26 вересня 2023 р.

Балтійський регіон є особливо вразливим, тож Німеччина готова взяти провідну військову роль у країнах Балтії, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

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Борис Пісторіус і Андріс Спрудс
Борис Пісторіус і Андріс Спрудс Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) запевнив країни Балтії у солідарності та підтримці Німеччини на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Відповідну заяву німецький урядовець зробив у понеділок, 25 вересня, на спільній пресконференції зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом у Ризі.

"Ми стоїмо поруч з вами. Німеччина готова взяти на себе провідну військову роль у країнах Балтії", - сказав Пісторіус, якого цитує пресслужба міноборони ФРН.

Як наголосив німецький міністр, Балтійський регіон є особливо вразливим, тож Німеччина бере тут на себе особливу відповідальність - "на землі, на воді та в повітрі". "Ми несемо відповідальність за цей регіон, який ми називаємо східним флангом (НАТО - Ред.)", - підкреслив Пісторіус. 

Зі свого боку Андріс Спрудс сказав, що загроза з боку Росії є довгостроковою і що його країна сприймає її "дуже серйозно". У соцмережі X після зустрічі він також повідомив, що однією з тем його зустрічі з німецьким міністром оборони була й підтримка України.

"Ми обговорили ситуацію з безпекою в регіоні, подальше зміцнення двосторонньої співпраці, а також надання підтримки Україні. Німеччина є важливим союзником у Балтійському регіоні, який відіграє вирішальну роль у зміцненні безпеки. 2024 року Німеччина вперше забезпечить місію НАТО з патрулювання повітряного простору з території Латвії. Ми також будемо вдячні за підтримку Німеччини у подальшому зміцненні протиповітряної оборони країн Балтії", - заявив очільник міноборони Латвії. 

Німеччина відправить бригаду Бундесверу до Литви

На тлі війни Росії проти України Німеччина у червні оголосила намір розмістити в Литві чотири тисячі німецьких військовослужбовців. У середині серпня Вільнюс закликав Берлін прискорити розгортання бригади Бундесверу в країні.

Ця країна Балтії, що входить до Євросоюзу і НАТО, межує з російським ексклавом Калінінградською областю і найближчим союзником Росії Білоруссю.

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