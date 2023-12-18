"Історичний момент": ФРН спрямує майже 5000 бійців до Литви

Німеччина і Литва уклали угоди про розміщення у балтійській країні німецької бригади на постійній основі. Вона складатиметься з 4800 військовослужбовців і має бути розгорнута до 2027 року.

Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) і Литви Арвідас Анушаускас у понеділок, 18 грудня, підписали "дорожню карту" розміщення в Литві німецької бригади на постійній основі, пише Reuters.

За словами Пісторіуса, підрозділ має складатися з 4800 військовослужбовців і близько 200 цивільних. Він назвав укладені домовленості "історичним моментом", зауваживши, що Німеччина вперше дислокує війська за межами своїх кордонів на постійній основі. "Ми будемо і ми готові захищати територію НАТО", - наголосив посадовець.

Бригаду розгорнуть до 2027 року

Німецький міністр зазначив, що підрозділ Бундесверу має бути розгорнутий до 2027 року. Більша частина контингенту прибуде до Литви у 2025-2026 роках. Члени бригади та їхні родини отримають "привабливі умови", включаючи німецькомовні школи, дитячі садки, житло та авіасполучення, додав Пісторіус.

Як повідомив голова комітету Сейму Литви з національної безпеки та оборони Лаурінас Кашчунас, його країна планує витратить близько 0,3 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) протягом наступних кількох років на будівництво житла, тренувальних майданчиків та іншої інфраструктури для німецьких військ. Він не виключив що, для цього доведеться підвищити податки.

НАТО посилює східний фланг

Про те, що ФРН готова дислокувати у Литві свою бригаду на постійній основі Пісторіус повідомив ще у червні, напередодні саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі на тлі війни Росії проти України. Тоді міністр зауважував, що ці зусилля координуються з планами НАТО у регіоні, в яких детально описано, як Альянс реагуватиме у випадку агресії з боку РФ.

"Ми повинні очікувати не тільки хороших сценаріїв, але й найгірших. Тому ми повинні бути готові... Росія залишається головною загрозою для нас і НАТО", - наголосив Арвідас Анусаускас 18 грудня.

Сама Литва, в якій налічується 2,7 мільйонна населення, має сухопутну армію з приблизно 8000 професійних солдатів і призовників.

Німеччина вже очолює багатонаціональну бойову групу НАТО в Литві - посилений батальйон чисельністю близько тисячі військовослужбовців, які будуть інтегровані у нову бригаду. Крім того, у самій ФРН одна бригада перебуває в стані готовності для швидкого посилення військ у Литві в разі потреби.