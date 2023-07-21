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Путін заявив, що західні землі Польщі - "подарунок Сталіна"

Тетяна Кирилюк
18 хв. тому

Володимир Путін пригрозив "нагадати" Варшаві, що "завдяки СРСР вона отримала німецькі землі". Російський президент також заявив, що "Польща раніше захоплювала чужі землі", а тепер планує "окупувати Західну Україну".

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Президент РФ Володимир Путін
Президент РФ Володимир ПутінФото: SPUTNIK via REUTERS

Президент Росії Володимир Путін заявив у п'ятницю, 21 липня, що західні території Польщі - це "подарунок Сталіна". 

За його словами, Польща отримала "суттєві землі на Заході - землі Німеччини" завдяки позиції СРСР і Йосипа Сталіна особисто. "Західні території нинішньої Польщі - це подарунок Сталіна полякам. Наші друзі у Варшаві забули про це, ми нагадаємо", - сказав він на засіданні Ради безпеки РФ.

Раніше Путін неодноразово заявляв, що "Україну як державу вперше створив Володимир Ленін", а більшовики "нарізали" їй російських земель.

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Путін: Польща хоче "окупувати" Західну Україну

Крім того, Путін заявив на Радбезі, що союз Польщі, Литви та України завершиться для останньої "окупацією": "Якщо польські частини увійдуть до Львова чи інших територій України, вони там і залишаться. Причому залишаться назавжди".

Він додав, що "Польща й раніше захоплювала та анексувала чужі землі". Про те, що Росія єдина окуповує території України, Путін не згадав. 

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Київ просить Польщу "загнати Росію в глухий кут"

Тим часом офіційний Київ у п'ятницю висловив розчарування позицією Польщі щодо блокування експорту українського зерна на територію Європейського Союзу. 

На тлі виходу Росії з "зернової угоди" та ракетних ударів по портовій інфраструктурі півдня України прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Польщу "підставити Україні плече допомоги, і таким чином загнати Росію в глухий кут". "Ви як ніхто розумієте, що Україна зараз - це щит, який не пускає в Європу російських варварів. Тому закликаємо вас не піддаватися на лозунги та популізм", - звернувся глава українського уряду до поляків.

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