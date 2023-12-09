В Європі бояться розвалу НАТО в разі перемоги Трампа - NYT

Якщо в Білий дім повернеться Трамп, то це може не лише поставити хрест на підтримці Заходом України, а й призвести до розвалу НАТО, побоюються європейські дипломати, пише NYT.

Можлива перемога Дональда Трампа на майбутніх виборах у США може призвести до того, що Вашингтон припинить підтримку України в її протидії російській агресивній війні, а також стати причиною розвалу НАТО. Саме такого невтішного розвитку подій побоюються європейські дипломати й політики, опитані американським виданням The New York Times, про що газета повідомила в матеріалі , опублікованому в суботу, 9 грудня.

За даними журналістів, які посилаються на неназваних європейських диппредставників, можливе повернення Трампа в президентське крісло може кардинально змінити курс Вашингтона щодо України, НАТО й європейських партнерів США.

Україна може першою відчути зміну курсу Білого дому

Як пише видання, саме Україна може першою відчути зовнішньополітичні дії Трампа. Приміром, Трамп неодноразово заявляв, що якимось чином врегулює війну Росії проти України "за 24 години". Хоч він не уточнював, як саме це відбуватиметься, але поєднав цю заяву з припущеннями, що міг би запобігти війні, уклавши угоду, за якою Україна просто віддасть Росії анексовані Путіним всупереч міжнародному праву українські регіони, зазначає NYT.

Раніше в Києві на всіх рівнях, зокрема, й президент Володимир Зеленський, наголошували, що про угоду під гаслом "мир в обмін на території" не може бути й мови.

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"Однак в руках у Трампа будуть величезні важелі впливу на український уряд. Адже саме Сполучені Штати надали Україні величезну кількість вкрай необхідної зброї, боєприпасів та розвідданих. Європейські країни, хоч і обіцяли не зменшувати економічну допомогу Україні, але вони просто не зможуть компенсувати недостачу, якщо Вашингтон раптом припинить надсилати військову допомогу Києву", - зазначає видання.

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Утім, навіть якщо Конгрес і ухвалить наступні пакети допомоги Україні, то Трамп може накласти на це вето, пише NYT.

Примітно, що нинішні дії РФ на полі бою теж опосередковано можуть вказувати на такий сценарій. На цьому тлі стратегія Росії на полі бою, схоже, поки що вичікувальна, адже Кремль не робить кроків, що змінюють парадигму, і не веде переговорів, кажуть офіційні особи. Такі дії підвищують ймовірність того, що Путін розраховує, що може опинитися в набагато кращому становищі після виборів у США в 2024 році, припускають опитані NYT посадовці.

Можливий розвал НАТО після виходу США

Так само видання зазначає, що європейські діячі й дипломати не виключають кардинальної зміни курсу Вашингтона до Північноатлантичного альянсу. Приміром, Трамп під час свого першого президентства не раз критикував європейців за занадто низькі видатки на оборону й погрожував виходом США з Альянсу, якщо ситуація в цьому плані не зміниться. А вихід з Альянсу його провідної сили може фактично означати розвал НАТО.

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Хоч відтоді європейські країни значно збільшили свої оборонні бюджети, особливо після початку агресивної повномасштабної війни РФ проти України, Трамп все одно не раз публічно висловлював своє невдоволення наявними масштабами, пише видання.