Байден пояснює участь у виборах балотуванням Трампа

"Якби Дональд Трамп не балотувався, не впевнений, що балотувався б я", - каже Джо Байден. На його переконання, Трампу не можна дозволити перемогти на виборах президента США в 2024 році.

Президент США Джо Байден припустив, що не балотувався б на другий термін у 2024 році, якби цього не робив експрезидент Дональд Трамп.

"Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б. Але ми не можемо дозволити йому перемогти", - сказав Байден ввечері 5 грудня під час збору коштів на передвиборну кампанію.

Водночас після повернення до Вашингтона Байден зазначив журналістам, що не буде виходити з перегонів. "Ні, не зараз", - сказав він, відповідаючи на питання щодо зняття своєї кандидатури в разі відмови Трампа від участі у виборах. "Він балотується, і я мушу балотуватися", - цитує Байдена агенція AFP.

Раніше Байден наголошував, що Трамп під час передвиборної кампанії стає все екстремальнішим у своїх висловлюваннях, зокрема називає опонентів "паразитами". За словами Байдена, це повторює мову, яку використовували в Німеччині в 1930-х роках, коли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером сходили до влади. "Трамп більше навіть не ховається. Він говорить нам, що збирається робити", - сказав Байден.

Вибори президента США заплановані на листопад 2024 року. Як зауважує агенція Reuters, демократ Байден, якому минулого місяця виповнився 81 рік, є найстаршим в історії президентом США, що викликає занепокоєння у виборців. Наразі 77-річний Трамп дещо випереджає його в опитуваннях.

Трамп неодноразово неоднозначно висловлювався про війну Росії проти України. Також ще один претендент на висунення кандидатом у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що готовий піти на поступки РФ у питанні санкцій. Крім того, він обіцяє "прийняти російський контроль над окупованими територіями" України та заблокувати кандидатуру України на вступ до НАТО "в обмін на вихід Росії з військового союзу з Китаєм".