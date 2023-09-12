  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

"Бавовна" у Севастополі:західні експерти про контрнаступ ЗСУ

Анна Пшемиська
13 вересня 2023 р.

Що допомогло ЗСУ досягати успіхів у контрнаступі, а що стримує звільнення українських територій? Які перспективи прориву російської оборони на півдні? Та що буде з настанням холодів? Про це ексдиректор ЦРУ Девід Петреус та інші західні експерти.

https://p.dw.com/p/4WIZP
Пропустити розділ Топтема

Топтема

"Лідери" Північної Кореї Кім Чен Ин та Росії Володимир Путін

Кім Чен Ин випив за Путіна, війну і боротьбу з імперіалізмом

Політика13 вересня 2023 р.
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

І після президентських правок в законі щодо відновлення е-декларування можуть зберегтися шпарини, які дозволятимуть приховувати статки, застерігають критики

Е-декларування: ризики залишаються в дрібницях?

Е-декларування: ризики залишаються в дрібницях?

Корупція13 вересня 2023 р.
Позиції ЗСУ поблизу Бахмуту, вересень 2023

"Українці мають можливість розвинути контрнаступ"

"Українці мають можливість розвинути контрнаступ"

Конфлікти12 вересня 2023 р.
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок після прибуття до Києва

Німецька преса про візит Анналени Бербок до Києва

Німецька преса про візит Анналени Бербок до Києва

Політика12 вересня 2023 р.
external

Як "Ігри нескорених" надихають ветеранів ЗСУ на "нове" життя

Як "Ігри нескорених" надихають ветеранів ЗСУ на "нове" життя

Конфлікти12 вересня 2023 р.10:57 хв.
Аеророзвідник Леонід запускає квадрокоптер, Бахмутський район, вересень 2023 року

"Кожна втрата дрона - болюча". Аеророзвідники під Бахмутом

"Кожна втрата дрона - болюча". Аеророзвідники під Бахмутом

Конфлікти12 вересня 2023 р.
Ukraine Krieg Kämpfe bei Bachmut Ukraine Krieg Kämpfe bei Bacahmut

Німецький експерт Карло Масала: Черговий наступ буде навесні

Німецький експерт Карло Масала: Черговий наступ буде навесні

Конфлікти12 вересня 2023 р.
На головну сторінку