"Бавовна" у Севастополі:західні експерти про контрнаступ ЗСУ

КонфліктиУкраїна"Бавовна" у Севастополі:західні експерти про контрнаступ ЗСУTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаАнна Пшемиська13.09.202313 вересня 2023 р.Що допомогло ЗСУ досягати успіхів у контрнаступі, а що стримує звільнення українських територій? Які перспективи прориву російської оборони на півдні? Та що буде з настанням холодів? Про це ексдиректор ЦРУ Девід Петреус та інші західні експерти. https://p.dw.com/p/4WIZPРеклама