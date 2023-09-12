"Бавовна" у Севастополі:західні експерти про контрнаступ ЗСУ

Анна Пшемиська

13.09.2023 13 вересня 2023 р.

Що допомогло ЗСУ досягати успіхів у контрнаступі, а що стримує звільнення українських територій? Які перспективи прориву російської оборони на півдні? Та що буде з настанням холодів? Про це ексдиректор ЦРУ Девід Петреус та інші західні експерти.