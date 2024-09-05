Путін: Байден радив підтримувати Гарріс - ми так і зробимо

Оскільки Дональд Трамп посилював санкційну політику проти Росії під час свого президентства, то РФ підтримуватиме Камалу Гарріс на виборах президента США, заявив Володимир Путін.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що підтримує на виборах президента США кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.

"Що стосується фаворитів, то не нам це визначати. Це вибір американського народу. Нашим фаворитом, якщо можна так сказати, був пан (нинішній президент Джо. - Ред.) Байден. Його зняли з перегонів, але він рекомендував підтримати пані Гарріс. І ми так зробимо, будемо її підтримувати. До того ж вона так заразливо сміється, що видно, що в неї все добре", - сказав Путін у четвер, 9 вересня, під час Східного економічного форуму, що проводиться в російському Владивостоку.

Трамп не сподобався Путіну через посилення санкцій проти РФ

Путін заявив, що суперник Гарріс від Республіканської партії Дональд Трамп під час свого президентства, "запровадив стільки санкцій щодо Росії, скільки жоден президент не вводив".

На тлі цього Путін висловив сподівання, що Гарріс у разі її обрання "утримається" від цього, передає російське видання "Медуза".

США вже відреагували санкціями за вплив Росії на вибори

Напередодні уряд США звинуватив Росію у втручанні у вибори-2024 та запровадив санкції проти російських пропагандистів, зокрема проти головної редакторки російського державного пропагандистського ресурсу RT Маргарити Симоньян.

Після президентських виборів 2016 року в США також звинувачували РФ у втручанні в американський виборчий процес - з метою підтримки Трампа.

Нагадаємо, що в лютому Путін заявляв, що Росії вигідніша перемога Байдена, який на той час збирався балотуватися, ніж Трампа. Тоді Трамп назвав слова Путіна компліментом і запевнив, що зробить для України більше, ніж Байден, який "здасть її Росії". Водночас у Білому домі порадили Путіну триматися осторонь виборів у США.