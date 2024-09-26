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У Байдена не вражені "планом перемоги" Зеленського - WSJ

Дмитро Шварц
26 вересня 2024 р.

Білий дім стурбований, що в плані президента України "бракує комплексної стратегії". Він зосереджений на запитах на зброю та скасуванні обмежень на удари по Росії, пише The Wall Street Journal.

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Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден, червень 2024 року
Зеленський презентує повну версію "плану перемоги" під час зустрічі з Байденом, але американські чиновники, знайомі з його елементами, - "не в захваті", пише WSJФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

В Адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що "плану перемоги" президента України Володимира Зеленського бракує "комплексної стратегії", написало в ніч на четвер, 26 вересня американське видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на неназваних офіційних осіб.

За їхніми словами, план Зеленського - це "запит на отримання більшої кількості зброї та зняття обмежень на далекобійні ракети" західного виробництва для нанесення ударів по території вглибині Росії. 

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"Не так багато нового"

Зеленський презентує Байдену цей план під час сьогоднішньої зустрічі у Вашингтоні, але, як пише видання, "високопоставлені американські та європейські чиновники, знайомі з загальними контурами плану, кажуть, що той не пропонує чіткого шляху до перемоги України, особливо в умовах, коли російські війська повільно, але впевнено здобувають перемоги на полі бою".

Як пише WSJ, американські чиновники, які протягом останніх тижнів відвідали Київ і були ознайомлені з елементами плану, розповідають, що той розчарував головних помічників Байдена. "Вони сподівалися почути щось відчутне, що адміністрація Байдена могла б підтримати, оскільки їй залишилося лише чотири місяці на посаді", - йдеться в матеріалі. 

За їхніми словами, найбільш розробленою частиною плану є запити, пов'язані зі зброєю, тоді як решті ключових елементів бракує конкретики.

"Я не вражений, там не так багато нового", - сказав один із високопосадовців.

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