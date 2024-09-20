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Зеленський розповів, коли може спрацювати "план перемоги"

Дмитро Шварц
20 вересня 2024 р.

Володимир Зеленський сподівається, що президент США Джо Байден підтримає запропоновані ним рішення.

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Володимир Зеленський (л) та Джо Байден у липні 2024 року на саміті НАТО
Володимир Зеленський (л) та Джо Байден у липні 2024 року на саміті НАТОФото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський планує представити цього місяця президенту США Джо Байдену, розрахований на швидкі рішення партнерів з жовтня до грудня цього року. Про це у п'ятницю, 20 вересня, заявив президент України на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка перебуває з візитом у Києві

За словами Зеленського, всі деталі плану він обговорить безпосередньо з Байденом, і більшість рішень залежатимуть саме від президента США та інших союзників. Також він наголосив, що "план спрацює", якщо виконання запропонованих рішень не буде затягуватись, передає "Суспільне".

"Дуже надіюся, що він (Байден - Ред.) підтримає цей план. Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів, які повинні статися, починаючи з жовтня, до грудня місяця. І не затягувати ці процеси", - заявив президент України.

Нагадаємо, віцепрезидентка США та кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня. Так само наступного тижня президент України може зустрітися з кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом. Вибори президента США відбудуться 5 листопада.

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