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Камала Гарріс планує зустріч з Зеленським наступного тижня

Анастасія Шепелева
19 вересня 2024 р.

У США Володимир Зеленський зустрінеться не лише з президентом Джо Байденом, але й з його потенційною наступницею. Її конкурент Дональд Трамп теж не виключив зустрічі. Президент України має представити їм "план перемоги".

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Віцепрезидентка США, кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс
Камала ГаррісФото: J. Scott Applewhite/dpa/AP/icture alliance

Віцепрезидентка США та кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня. Про це в четвер, 19 вересня, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Трамп може зустрітися з Зеленським наступного тижня

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп повідомив, що планує зустрітися з Зеленським наступного тижня.

Президент України прилетить до США на Генеральну Асамблею ООН.

Зеленський презентує "план перемоги" Байдену, Гарріс і Трампу

У Білому домі вже анонсували, що під час візиту Зеленського на Генасамблею з ним зустрінеться президент США Джо Байден.

Зеленський раніше казав, що представить Байдену свій "план перемоги", і що планує також ознайомити з ним Гарріс і Трампа.

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