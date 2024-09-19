Камала Гарріс планує зустріч з Зеленським наступного тижня

У США Володимир Зеленський зустрінеться не лише з президентом Джо Байденом, але й з його потенційною наступницею. Її конкурент Дональд Трамп теж не виключив зустрічі. Президент України має представити їм "план перемоги".

Віцепрезидентка США та кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня. Про це в четвер, 19 вересня, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Трамп може зустрітися з Зеленським наступного тижня

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп повідомив, що планує зустрітися з Зеленським наступного тижня.

Президент України прилетить до США на Генеральну Асамблею ООН.

Зеленський презентує "план перемоги" Байдену, Гарріс і Трампу

У Білому домі вже анонсували, що під час візиту Зеленського на Генасамблею з ним зустрінеться президент США Джо Байден.

Зеленський раніше казав, що представить Байдену свій "план перемоги", і що планує також ознайомити з ним Гарріс і Трампа.