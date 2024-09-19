Камала Гарріс планує зустріч з Зеленським наступного тижня

Камала Гарріс планує зустріч з Зеленським наступного тижня19 вересня 2024 р.
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Віцепрезидентка США та кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня. Про це в четвер, 19 вересня, пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Трамп може зустрітися з Зеленським наступного тижня
Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп повідомив, що планує зустрітися з Зеленським наступного тижня.
Президент України прилетить до США на Генеральну Асамблею ООН.
Зеленський презентує "план перемоги" Байдену, Гарріс і Трампу
У Білому домі вже анонсували, що під час візиту Зеленського на Генасамблею з ним зустрінеться президент США Джо Байден.
Зеленський раніше казав, що представить Байдену свій "план перемоги", і що планує також ознайомити з ним Гарріс і Трампа.