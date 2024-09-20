8-й візит з початку війни: Фон дер Ляєн прибула до Києва

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує обговорити з українською владою готовність країни до зими, надання їй кредитів і просування на її шляху вступу до ЄС.

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вранці у п'ятницю, 20 вересня, прибула до Києва. У соціальній мережі X вона опублікувала фотографію на залізничному вокзалі столиці України.

"Мій 8-й візит до Києва (з початку війни Росії проти України. - Ред.) припадає на час перед початком опалювального сезону невдовзі, й Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її відважних зусиллях", - написала політикиня.

За її словами, під час візиту вона обговорюватиме підтримку України з боку Європи - починаючи питанням готовності країни до оборони взимку, і закінчуючи процесом вступу України до Європейського Союзу та прогресом щодо отримання кредитів від Великої сімки.

Напередодні, 19 вересня, фон дер Ляєн повідомила, що під час робочого візиту до Києва має намір обговорити з президентом України Володимиром Зеленським деталі розподілу додаткових виплат Євросоюзу Україні обсягом в 160 мільйонів євро для зміцнення і підготовки енергетичної системи країни до зими.