У Зеленського назвали фейком дані Bild про "план перемоги"

Німецьке видання Bild написало, що президент Володимир Зеленський готовий запропонувати Росії припинення вогню на частині фронту, його радник, а також МЗС України це спростовує.

Інформація німецького видання Bild про те, що в "плані перемоги" Володимир Зеленський готовий запропонувати Росії припинення вогню на частині фронту, не відповідає дійсності. Про це у неділю, 15 вересня, заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі виданню "Українська правда".

За словами радника президента, німецьке видання не могло бачити цей документ. "Bild поширив фейк. План перемоги Bild не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Bild не говорив", - зазначив Литвин.

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Також він наголосив, що "Мінськ-3 або будь-який інший формат ніхто росіянам не подарує". "Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки", - зазначив Литвин.

Також він додав, що "План перемоги" буде представлений спочатку саме США, "бо Сполучені Штати здатні забезпечити реалізацію його наповнення".

Цей матеріал також прокоментували в МЗС України. "Ні, Україна не планує погоджуватися на жодне "заморожування" війни. Джерело, яке повідомило про це, не знає про план президента Зеленського. Елементи, які президент представить у США, без сумніву, посилять, а не послаблять Україну та її воїнів", - написав речник міністерства Георгій Тихий у соцмережі Х.

Стаття Bild

14 вересня німецький Bild опублікував матеріал, в якому йшлося про так званий "мирний план" Зеленського, з яким президент України поїде найближчими тижнями до США, щоб представити свою стратегію президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

За даними Bild, це включає як вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєння вглиб Росії, так і готовність України погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту - і, таким чином, на тимчасове заморожування ситуації. У публікації не вказано, звідки видання взяло дані про нібито зміст плану.

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