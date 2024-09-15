  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

У Зеленського назвали фейком дані Bild про "план перемоги"

Дмитро Шварц
15 вересня 2024 р.

Німецьке видання Bild написало, що президент Володимир Зеленський готовий запропонувати Росії припинення вогню на частині фронту, його радник, а також МЗС України це спростовує.

https://p.dw.com/p/4kdkm
Володимир Зеленський
У Зеленського зазначили, що "Мінськ-3 або будь-який інший формат ніхто росіянам не подарує"Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Інформація німецького видання Bild про те, що в "плані перемоги" Володимир Зеленський готовий запропонувати Росії припинення вогню на частині фронту, не відповідає дійсності. Про це у неділю, 15 вересня, заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі виданню "Українська правда".

За словами радника президента, німецьке видання не могло бачити цей документ. "Bild поширив фейк. План перемоги Bild не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Bild не говорив", - зазначив Литвин.

Читайте також: Зеленський: "План перемоги" зможе примусити РФ до закінчення війни

Також він наголосив, що "Мінськ-3 або будь-який інший формат ніхто росіянам не подарує". "Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки", - зазначив Литвин.

Також він додав, що "План перемоги" буде представлений спочатку саме США, "бо Сполучені Штати здатні забезпечити реалізацію його наповнення".

Цей матеріал також прокоментували в МЗС України. "Ні, Україна не планує погоджуватися на жодне "заморожування" війни. Джерело, яке повідомило про це, не знає про план президента Зеленського. Елементи, які президент представить у США, без сумніву, посилять, а не послаблять Україну та її воїнів", - написав речник міністерства Георгій Тихий у соцмережі Х.

Стаття Bild

14 вересня німецький Bild опублікував матеріал, в якому йшлося про так званий "мирний план" Зеленського, з яким президент України поїде найближчими тижнями до США, щоб представити свою стратегію президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

За даними Bild, це включає як вимогу дозволити удари західним далекобійним озброєння вглиб Росії, так і готовність України погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту - і, таким чином, на тимчасове заморожування ситуації. У публікації не вказано, звідки видання взяло дані про нібито зміст плану.

Читайте також: Байден і Зеленський зустрінуться у вересні в Нью-Йорку - Салліван

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін

Пекін попри критику Зеленського просуватиме китайсько-бразильську "мирну ініціативу" - МЗС КНР

Пекін попри критику Зеленського просуватиме китайсько-бразильську "мирну ініціативу" - МЗС КНР

Китай взяв до уваги критику Володимира Зеленського, але продовжить просувати спільну з Бразилією "мирну ініціативу", заявили в МЗС КНР.
Конфлікти13 вересня 2024 р.
Голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх

Голова фракції СДПН Мютценіх закликав створити контактну групу для припинення війни в Україні

Голова фракції СДПН Мютценіх закликав створити контактну групу для припинення війни в Україні

Голова фракції СДПН у Бундестазі запропонував західним союзникам створити контактну групу для запуску мирного процесу. В неї могли б увійти Китай, Індія, Туреччина та Бразилія, вважає він.
Політика14 вересня 2024 р.
Президенти Бразилії та України Луїс Інасіу Лула да Сілва та Володимир Зеленський, Нью-Йорк, вересень 2023 року

Зеленський назвав деструктивною "мирну ініціативу" КНР та Бразилії

Зеленський назвав деструктивною "мирну ініціативу" КНР та Бразилії

Китайсько-бразильська пропозиція щодо припинення війни Росії проти України є просто "політичною заявою", заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському порталу "Metropoles".
Конфлікти12 вересня 2024 р.
Більше публікацій