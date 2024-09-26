Республіканці вимагають звільнення посолки України в США

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон оприлюднив увечері 25 вересня лист на адресу президента України Володимира Зеленського з вимогою звільнення української посолки Оксани Маркарової за нібито втручання в американські президентські вибори.

"Після організації заходу в "хиткому штаті" українська посолка Оксана Маркарова продемонструвала, що їй не можна довіряти, щоб чесно та ефективно служити дипломатом у цій країні. Президент Зеленський повинен її негайно усунути", - написав республіканець у соціальній мережі X.

Ідеться про відвідини Зеленським заводу з виробництва боєприпасів у Пенсильванії, яка, на думку експертів, є одним із шести штатів, що будуть визначати долю виборів президента США у листопаді.

"Посолка Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолював провідний соратник (кандидатки в президенти США від Демократичної партії) Камали Гарріс. Туди навмисно не запросили жодного республіканця. Ця поїздка очевидно була партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням у виборчий процес", - ідеться у листі Джонсона.

"Дуже зайнятий": Джонсон не зустрінеться з Зеленським, як і Трамп

Джонсон також підтвердив журналістам, що більше не планує зустрічатися з Зеленським під час візиту того у Вашингтон у четвер. Як передає кореспондент "Голосу Америки", спікер Палати представників послався на "велику зайнятість".

"Що б я йому повідомив, якби ми сіли? Ми б поговорили про цей лист про посла. Я вважаю, що це був дуже жахливий розвиток подій, і це погіршило відносини між двома націями в дуже нещасливий для України час, тому я шкодую про це", - сказав республіканець.

Раніше стало відомо, що зустрічатися з Зеленським передумав кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп.

Трамп звинуватив Зеленського в "брудних маленьких випадах"

25 вересня на передвиборчому заході в Північній Кароліні Трамп заявив: "Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, мене". Що він має на увазі, Трамп не пояснив.

Трамп також заявив, що після "трьох років жахливих бойових дій" Україна" абсолютно знищена, а мільйони й мільйони людей, включно з цими великими солдатами, мертві". "Неймовірні будівлі з золотими куполами знесені. Тисячолітні міста й містечка ніколи не будуть відбудовані такими, як були, вони всі знищені, крім Києва. Тільки подумайте: три роки тому у вас була чудова цивілізація, жили мільйони людей, яких зараз більше немає з нами. Більша частина країни зникла, спадщина зникла, так багато людей померло, багато людей виїхали в Польщу, Угорщину та інші місця й ніколи не повернуться", - сказав він.