Зеленський про план "Б": "Буде дуже тривала війна"

Якщо Джо Байден не підтримає "план перемоги" Києва, тоді Україна матиме "дуже тривалу війну", що призведе до загибелі "величезного числа людей", застеріг Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що розроблений Києвом так званий "план перемоги" розрахований на підтримку з боку президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Відповідну думку Зеленський озвучив в інтерв'ю американському виданню The New Yorker , оприлюдненому у неділю, 22 вересня.

"Цей план (перемоги України. - Ред.) розроблений, насамперед, з урахуванням підтримки Байдена. Якщо він не хоче це підтримувати, я не можу його змусити. Якщо він відмовиться, тоді ми мусимо й надалі жити за планом "Б". І це прикро", - заявив Зеленський. Так само український лідер уточнив, що Україна вже багато років живе за планом "Б".

Зеленський про план "Б": будуть смерті "величезної кількості людей"

На запитання журналіста видання про те, що станеться, якщо Байден не підтримає "план перемоги", Зеленський відповів: "Це жахлива думка. Це означало б, що Байден не прагне закінчити війну у спосіб, що позбавляє Росію перемоги. І ми б отримали дуже тривалу війну - неможливу, виснажливу ситуацію, що призведе до загибелі величезної кількості людей".

Водночас Зеленський наголосив, що він не може "ні в чому звинувачувати Байдена". "Зрештою, він зробив потужний, історичний крок, коли вирішив підтримати нас на початку війни, що спонукало інших наших партнерів зробити те ж саме. Ми визнаємо велике досягнення Байдена в цьому плані. Той крок (Байдена. - Ред.) вже був історичною перемогою", - переконаний Зеленський.

Нагадаємо, нині триває візит Зеленського до США. Раніше повідомлялося, що під час свого візиту до США український лідер може провести зустрічі з кандидатами на майбутніх виборах президента США - чинною віце-президенткою Камалою Гарріс і експрезидентом Дональдом Трампом. У понеділок, 23 вересня, серед іншого, заплановано зустріч Зеленського з німецьким канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Під час загальних дебатів на Генасамблеї ООН Зеленський має виступити у середу, 25 вересня.

Раніше Зеленський наголошував, що "план перемоги" передбачає швидкі рішення партнерів з жовтня по грудень.