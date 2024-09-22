Зеленський про план "Б": "Буде дуже тривала війна"22 вересня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що розроблений Києвом так званий "план перемоги" розрахований на підтримку з боку президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Відповідну думку Зеленський озвучив в інтерв'ю американському виданню The New Yorker, оприлюдненому у неділю, 22 вересня.
"Цей план (перемоги України. - Ред.) розроблений, насамперед, з урахуванням підтримки Байдена. Якщо він не хоче це підтримувати, я не можу його змусити. Якщо він відмовиться, тоді ми мусимо й надалі жити за планом "Б". І це прикро", - заявив Зеленський. Так само український лідер уточнив, що Україна вже багато років живе за планом "Б".
Зеленський про план "Б": будуть смерті "величезної кількості людей"
На запитання журналіста видання про те, що станеться, якщо Байден не підтримає "план перемоги", Зеленський відповів: "Це жахлива думка. Це означало б, що Байден не прагне закінчити війну у спосіб, що позбавляє Росію перемоги. І ми б отримали дуже тривалу війну - неможливу, виснажливу ситуацію, що призведе до загибелі величезної кількості людей".
Водночас Зеленський наголосив, що він не може "ні в чому звинувачувати Байдена". "Зрештою, він зробив потужний, історичний крок, коли вирішив підтримати нас на початку війни, що спонукало інших наших партнерів зробити те ж саме. Ми визнаємо велике досягнення Байдена в цьому плані. Той крок (Байдена. - Ред.) вже був історичною перемогою", - переконаний Зеленський.
Нагадаємо, нині триває візит Зеленського до США. Раніше повідомлялося, що під час свого візиту до США український лідер може провести зустрічі з кандидатами на майбутніх виборах президента США - чинною віце-президенткою Камалою Гарріс і експрезидентом Дональдом Трампом. У понеділок, 23 вересня, серед іншого, заплановано зустріч Зеленського з німецьким канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Під час загальних дебатів на Генасамблеї ООН Зеленський має виступити у середу, 25 вересня.
Раніше Зеленський наголошував, що "план перемоги" передбачає швидкі рішення партнерів з жовтня по грудень.