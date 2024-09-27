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Трамп все ж зустрінеться з Зеленським

Дмитро Шварц
27 вересня 2024 р.

Дональд Трамп зустрінеться 27 вересня з Володимиром Зеленським у Trump Tower у Нью-Йорку.

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Володимир Зеленський та Дональд Трамп, вересень 2019 року
Зеленський і Трамп у 2019 роціФото: Evan Vucci/AP Photo/AP Images/picture alliance

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться в п'ятницю, 27 вересня, з президентом України Володимиром Зеленськиму Нью-Йорку.

"Президент Зеленський попросив зустрітися зі мною, і я зустрінуся з ним завтра вранці близько 9:45 (16:45 за київським часом. - Ред.) у Trump Tower. Це ганьба, що відбувається в Україні. Стільки смертей, стільки руйнувань, це жахливо", - сказав він. 

Трамп укотре повторив, що вірить у те, що зможе швидко досягти угоди між Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. 

Зеленський продовжив візит у США для зустрічі з Трампом

Зеленський для зустрічі з Трампом на день продовжив свій візит до США.

Раніше під час його перебування в США Трамп зробив кілька випадів у його бік

Від зустрічі з Зеленським відмовився спікер Палати представників (нижньої палати Конгресу США) Майк Джонсон. Натомість республіканець почав вимагати від Зеленського звільнити посолку України в США Оксану Маркарову, звинувативши її у втручанні в вибори президента США, призначені на листопад.

Читайте також: Трамп: Зеленський бажає перемоги демократів

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