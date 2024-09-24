Зеленський: Закінчення війни ближче, ніж багато хто вважає

"План перемоги" полягає в зміцненні України, а Курська операція ЗСУ налякала Путіна, заявив президент і додав, що мир ближче, ніж багато хто думає.

Війна Росії проти України є ближчою до завершення, ніж багато хто думає, заявив президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США в інтерв'ю американському телеканалу ABC News , оприлюдненому у вівторок, 24 вересня.

"План перемоги" полягає у зміцненні України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я гадаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до закінчення війни", - сказав президент.

"Підштовхнути Путіна до припинення війни"

На його переконання, тільки з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути" президента РФ Володимира Путіна до припинення війни.

За його словами, Курська операція Збройних сил України (ЗСУ), налякала Путіна: "Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити всю свою територію".

Зеленський розпочав візит у США 22 вересня. В його рамках він виступить на загальних дебатах генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 25 вересня, а після Нью-Йорка вирушить до Вашингтона, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Також він проведе зустрічі з кандидатами в президенти Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Очікується, що їм трьом Зеленський представить "план перемоги".