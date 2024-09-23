Наступні кілька місяців будуть вирішальними - Зеленський

Наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні Росії проти України, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав у понеділок, 23 вересня, після отримання нагороди Американської академії досягнень The Golden Plate Award, якою відзначають державних діячів, науковців, митців, письменників, підприємців і громадських лідерів за їхній внесок у розвиток людства.

У своєму виступі у США Зеленський наголосив, що "сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці - свобода, а на іншому - усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям". За його словами, ніхто "добровільно не обирає для своїх дітей такі режими, як російська, іранська чи будь-яка інша диктатура", які "завжди побудовані на насильстві, завжди розв'язують війни та проливають кров, завжди крадуть майбутнє", саме тому "вони повинні програти".

"У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні - війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи, - у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат. І ми повинні його визначити. Не Росія, не їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидшими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття", - зазначив він.

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Перемога заради свободи

Зеленський під час свого виступу також наголосив, що Україна має "План перемоги", а сам він презентує цей план Америці: "президенту Байдену, Конгресу, обом кандидатам у президенти - Камалі Гарріс і Дональду Трампу - і всім нашим союзникам у світі".

"Я вважаю, що це має бути нашим спільним досягненням - перемога заради свободи, без жодних компромісів коштом свободи. Просто зараз ми всі маємо силу сформувати світ, у якому житимуть наші діти та їхні діти. У що вони віритимуть - наші діти? Чи віритимуть вони в цінності, які об'єднують всіх вас попри будь-які відмінності, і в цю країну, і в наш зв'язок з Америкою? Чи вони втратять надію, живучи у світі, де перманентно тривають війни?", - додав президент України.

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