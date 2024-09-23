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Зеленський планує продовжити операцію на Курщині - The Times

Дмитро Шварц
23 вересня 2024 р.

План Зеленського містить продовження операції на Курщині, отримання сучасного озброєння, пише The Times. Також мова йде про прохання про гарантії безпеки на кшталт пакту в рамках членства в НАТО й допомогу у відновленні.

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Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден, Вашингтон, 21 грудня 2022 року
План Зеленського містить чотири ключові пункти, зокрема, продовження операції ЗСУ на Курщині, пише The Times.Фото: Andrew Harnik/AP/picture alliance

Так званий "план перемоги" президента України Володимира Зеленського, який він цього тижня представить президенту США Джо Байдену, передбачає продовження операції Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області РФ. Про це йдеться у матеріалі британської газети The Times, який був опублікований у неділю, 22 вересня.

"План Зеленського містить чотири ключові пункти: по-перше, прохання про західні гарантії безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону в рамках членства в НАТО; по-друге, подальше вторгнення України в Курську область Росії з метою отримання територіального козиря; по-третє, прохання про "конкретне" сучасне озброєння; і, по-четверте, міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України", - пише The Times, не називаючи джерело цієї інформації.

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Також у матеріалі йдеться про те, що Зеленський закликатиме до гарантій безпеки, щоб запобігти примусу України до невигідної мирної угоди з боку майбутньої адміністрації Дональда Трампа у разі його перемоги на виборах президента США у листопаді.

"Зеленський хоче "підтвердити" американську підтримку України після того, як Дональд Трамп, республіканський кандидат у президенти США, і його віцепрезидент Джей Ді Венс заявили, що конфлікт можна вирішити, запропонувавши територіальні поступки Росії", - пише The Times.

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Один західний дипломат, який брав участь у дискусії, заявив виданню, що не лише для України американські президентські вибори мають велике значення.

"Для Путіна їхній результат буде найбільш важливим елементом у його власних розрахунках. Якщо росіяни дійдуть висновку, що у Вашингтоні є уряд, який налаштований продовжувати підтримувати Україну, це, безумовно, змінить їхнє ставлення до можливих переговорів. Але якщо у них буде відчуття, що це Дональд Трамп, який, можливо, пропонує їм дешевий вихід із ситуації, то це кінець", - сказав він.

Нагадаємо, у неділю розпочався візит Зеленського до США. Очікується, що він зустрінеться з Джо Байденом та кандидатами на майбутніх виборах президента США - Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

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