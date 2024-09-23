Зеленський планує продовжити операцію на Курщині - The Times

План Зеленського містить продовження операції на Курщині, отримання сучасного озброєння, пише The Times. Також мова йде про прохання про гарантії безпеки на кшталт пакту в рамках членства в НАТО й допомогу у відновленні.

Так званий "план перемоги" президента України Володимира Зеленського, який він цього тижня представить президенту США Джо Байдену, передбачає продовження операції Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області РФ. Про це йдеться у матеріалі британської газети The Times, який був опублікований у неділю, 22 вересня.

"План Зеленського містить чотири ключові пункти: по-перше, прохання про західні гарантії безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону в рамках членства в НАТО; по-друге, подальше вторгнення України в Курську область Росії з метою отримання територіального козиря; по-третє, прохання про "конкретне" сучасне озброєння; і, по-четверте, міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України", - пише The Times, не називаючи джерело цієї інформації.

Читайте також: У ЗСУ повідомили, що контрнаступ РФ у Курській області зупинено

Також у матеріалі йдеться про те, що Зеленський закликатиме до гарантій безпеки, щоб запобігти примусу України до невигідної мирної угоди з боку майбутньої адміністрації Дональда Трампа у разі його перемоги на виборах президента США у листопаді.

"Зеленський хоче "підтвердити" американську підтримку України після того, як Дональд Трамп, республіканський кандидат у президенти США, і його віцепрезидент Джей Ді Венс заявили, що конфлікт можна вирішити, запропонувавши територіальні поступки Росії", - пише The Times.

Читайте також: Зеленський у США відвідав завод, який виробляє снаряди для України

Один західний дипломат, який брав участь у дискусії, заявив виданню, що не лише для України американські президентські вибори мають велике значення.

"Для Путіна їхній результат буде найбільш важливим елементом у його власних розрахунках. Якщо росіяни дійдуть висновку, що у Вашингтоні є уряд, який налаштований продовжувати підтримувати Україну, це, безумовно, змінить їхнє ставлення до можливих переговорів. Але якщо у них буде відчуття, що це Дональд Трамп, який, можливо, пропонує їм дешевий вихід із ситуації, то це кінець", - сказав він.

Нагадаємо, у неділю розпочався візит Зеленського до США. Очікується, що він зустрінеться з Джо Байденом та кандидатами на майбутніх виборах президента США - Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.