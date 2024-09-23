Зеленський у США відвідав завод з виробництва артснарядів

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до США відвідав завод у Скрентоні (штат Пенсильванія), на якому виробляються артилерійські снаряди калібром 155 міліметрів для України.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки відвідав завод у Скрентоні (штат Пенсильванія), на якому виробляються артилерійські снаряди калібром 155 міліметрів для України.

"Завод збільшуватиме виробництво. Почав візит у Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям", - зазначив Зеленський у дописі у соцмережі X у понеділок, 23 вересня.

Як йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента України, Зеленський у Скрентоні ознайомився із циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками заводу.

"Ми дуже раді мати таких партнерів. Звичайно, ми розуміємо, що США допомагали нам із самого початку повномасштабного вторгнення. І ми розраховуємо на подальшу підтримку. Дякую президенту Байдену, Конгресу США та всім працівникам таких заводів", - зазначив Зеленський.

Зеленський: Важливо почати виробництво озброєння в Україні

Також повідомляється, що під час візиту він обговорив важливість початку спільного виробництва озброєння на території України, а також можливість американських інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. За словами президента України, на цьому й інших американських заводах уже в кілька разів наростили виробництво та збільшуватимуть потужності й надалі.

"Тут працює 400 людей. Я дуже хотів приїхати сюди й подякувати вам. 400 людей урятували мільйони українців. Від себе й від усіх наших людей дуже дякую. Ви допомогли нам вистояти проти путінської навали", - зазначив він.

Як повідомляє AP, завод у Скрентоні є одним з небагатьох в США, що виробляє 155-мм артилерійські снаряди, за останній рік він збільшив обсяги виробництва. Станом на сьогодні Україна вже отримала понад три мільйони таких снарядів зі США, додає агенція.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив ввечері у неділю про початок свого візиту до США

. У своєму відеозверненні ввечері у неділю він повідомив, що зараз летить у Пенсильванію, а потім заплановано його візити до Нью-Йорка та Вашингтона. За словами Зеленського, під час цього візиту він має намір представити президенту Сполучених Штатів Джо Байдену "план перемоги".

Раніше у неділю було оприлюднено інтерв'ю Зеленського виданню The New Yorker, у якому він, зокрема, визнав важливість підтримки президентом США Байденом "плану перемоги" України та назвав "жахливим" варіант, за якого американський президент не підтримає його план. Перед тим Зеленський наголошував, що "план перемоги" передбачає швидкі рішення партнерів з жовтня по грудень.