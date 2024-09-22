Володимир Зеленський розпочав візит до США

Під час візиту Володимира Зеленського до США заплановано низку важливих зустрічей. Зокрема, український лідер планує представити "план перемоги" й виступить на Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський повідомив ввечері у неділю, 22 вересня, про початок свого візиту до США.

"Головне завдання - зміцнення України, захисту всіх наших людей. Цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи", - написав він у Telegram, додавши, що "план перемоги" України "буде на столі в усіх наших союзників".

У своєму відеозверненні ввечері у неділю він повідомив, що зараз летить у Пенсильванію, а потім заплановано його візити до Нью-Йорка та Вашингтона.

За словами Зеленського, під час цього візиту він має намір представити президенту Сполучених Штатів Джо Байдену "план перемоги". "Україна представить у США "план перемоги". Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю "план перемоги" всім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, (…), можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із "планом перемоги", - пояснив глава української держави.

Крім того, Зеленський поінформував, що має намір представити цей план "у Конгресі обом партіям", а також "обом кандидатам у президенти США". "Америка має достатню силу, щоб разом з Україною, з нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир, саме так, як передбачено "формулою миру", статутом ООН. Ми все для цього робимо", - запевнив Зеленський.

Нагадаємо, раніше цього дня було оприлюднено інтерв'ю Зеленського виданню The New Yorker, у якому він, зокрема, визнав важливість підтримки президентом США Байденом "плану перемоги" України та назвав "жахливим" варіант, за якого американський президент не підтримає його план. Перед тим Зеленський наголошував, що "план перемоги" передбачає швидкі рішення партнерів з жовтня по грудень.

Раніше повідомлялося, що під час свого візиту до США український лідер може провести зустрічі з кандидатами на майбутніх виборах президента США - чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс і експрезидентом Дональдом Трампом. У понеділок, 23 вересня, зокрема, заплановано зустріч Зеленського з німецьким канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Під час загальних дебатів на Генасамблеї ООН Зеленський має виступити у середу, 25 вересня.