Зеленський розпочне візит у США з заводу з виробництва зброї

Президент України подякує виробникам 155-мм артилерійських снарядів в США, виступить на Саміті майбутнього та наступного тижня представить свій "план перемоги" Байдену. Очікується також зустріч із Гарріс та Трампом.

Президент України Володимир Зеленський у рамках свого візиту до США в неділю, 22 вересня, відвідає завод з виробництва боєприпасів у Скрентоні, Пенсильванія, повідомляє агенція AP. Цей завод є одним з небагатьох в країні, що виробляє 155-мм артилерійські снаряди. Україна вже отримала понад три мільйони таких снарядів із США. Очікується, що під час свого візиту Зеленський зустрінеться і подякує робітникам, які збільшили виробництво 155-мм снарядів за останній рік.

AP посилається на трьох анонімних посадовців, які поділилися деталями програми візиту українського лідера до США.

Саміт майбутнього у штаб-квартирі ООН

Цього ж дня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відкривається дводенний Саміт майбутнього. Зеленський має виступити на ньому в понеділок, передає "Укрінформ". На саміті заплановано близько 250 виступів керівників делегацій майже всіх країн світу (близько 190), представлених главами держав, урядів, їхніми заступниками або міністрами, і понад 60 представників міжнародних організацій.

У коротких виступах промовці мають висловитися стосовно пошуку відповідей на глобальні виклики. За підсумками саміту має бути погоджено так званий Пакт майбутнього - з розділами про сталий розвиток і його фінансування; міжнародний мир і безпеку; науку, технології, інновації та цифрове співробітництво; молодь і майбутні покоління; трансформацію глобального управління

Зеленський везе в США "план перемоги"

Президент України раніше оголосив, що під час свого візиту до США наступного тижня він продовжить просити дозволу на використання західної далекобійної зброї для ударів вглиб Росії. Він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, а також із віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти Камалою Гарріс. Запланована також зустріч з суперником Гарріс експрезидентом Дональдом Трампом.

Зеленський раніше анонсував, що представить Байдену свій "план перемоги", і що планує також ознайомити з ним Гарріс і Трампа. Він розрахований "на швидкі рішення партнерів з жовтня до грудня цього року". "Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію та щоб повернути нормальну безпеку, - заявив Зеленський у відеозверненні до українців у ніч на 22 вересня. - Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів. У президента Сполучених Штатів".

США є найбільшим донором України, надавши понад 56 мільярдів доларів з більш ніж 106 мільярдів доларів, зібраних НАТО і країнами-партнерами на допомогу в обороні України, нагадує AP.