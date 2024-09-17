Подоляк: Україна не погодиться на поступки територіями

Україна не погодиться на домовленості з РФ щодо припинення війни, які б передбачали територіальні поступки або заморозку війни, заявив у вівторок, 17 вересня, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефері телеканалу "Настоящее Время".

На запитання журналіста, чи правда, що Україна згодна на часткове припинення вогню і заморозку війни, Подоляк відповів: "Таких концепцій не існує. Про це президент неодноразово говорив, це чітко домінантна позиція: жодного заморожування конфлікту, бо воно не призведе до фіналу війни як такої, а призведе тільки до отримання Росією можливості накопичити додаткові ресурси і продовжити вже третім етапом більш масові вбивства цивільного населення в Україні. Тому, звичайно ж, немає жодних концепцій поступки територій, немає жодних концепцій заморозки конфлікту".

Подоляк: Війна має закінчитися поразкою РФ

Подоляк наголосив, що офіційна позиція Києва чітка: війна має закінчитися поразкою Росії. "Поразку РФ можна забезпечити певною кількістю зброї як такої. Тобто, грубо кажучи, військовий, дипломатичний, економічний і політичний примус, - наголосив він. За його словами, західні союзники зацікавлені в тому, щоб міжнародне право домінувало, а "для цього мають бути тактичні або стратегічні поразки РФ. "Все інше призводитиме лише до ескалації. Якраз таки неправильний фінал цієї війни призведе до ескалації ситуації не тільки у Східній Європі, а й у Європі загалом, і це очевидно для наших західних союзників", - зауважив Подоляк.

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Нагадаємо, наприкінці вересня у Нью-Йорку відбудеться чергова сесія генеральної асамблеї ООН, у рамках якої пройде зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Очікується, що у ході цих переговорів президент Зеленський представить "план перемоги" України.