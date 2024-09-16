Зеленський: "План перемоги" готовий на понад 90 відсотків

Пункти українського "плану перемоги" у війні проти Росії виписино на понад 90 відсотків і наступного тижня йорго представлять союзникам, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у понеділок, 16 вересня.

"Більш ніж на 90 вісдотків усе виписано (в "плані перемоги" - Ред.). І в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо "план перемоги" для представлення союзникам", - сказав він.

Український лідер зазначив, що до роботи над наповненням усіх пунктів - військового, політичного, дипломатичного, економічного - залучено ключових осіб за кожним напрямом. "Для кожного кроку є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає", - впевнений Зеленський.

Читайте також: Експерти про Курську операцію ЗСУ та "план перемоги" Зеленського

Зеленський хоче покращення роботи центрів бойової підготовки

Крім того, Зеленський повідомив, що за підсумком засідання Ставки верховного головнокомандувача доручив генеральному штабу ЗСУ надати перелік заходів для покращення роботи центрів бойової підготовки.

"Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає", - написав Зеленський у Telegram.

На Ставці також президент заслухав зведення щодо обстановки на фронті, а також детальні доповіді розвідок. "Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Нью-Йорку відбудеться чергова сесія генеральної асамблеї ООН, у рамках якоїпройде зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Очікується, що у ході цих переговорів президент Зеленський представить "план перемоги" України.