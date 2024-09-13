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Зеленський у вересні представить Байдену "план перемоги"

Максим Сидоржевський
13 вересня 2024 р.

Жодних конкретних деталей свого "плану перемоги" Володимир Зеленський не розкрив. За його словами, завершення війни можливе силовим або дипломатичним шляхом.

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський Фото: Ukraine Presidency/Planet Pix/Zuma/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрінеться з президентом США Джо Байденом "цього місяця", щоб представити свій "план перемоги" у війні проти Росії.

"Мою зустріч з президентом Джо Байденом заплановано. Я представлю йому план перемоги", - сказав Зеленський у п'ятницю, 13 вересня, на Ялтинській Європейській стратегії (YES) в Києві, цитує агенція AFP.

Він не розкрив жодних конкретних деталей стосовно того, яким чином він бачить шляхи закінчення війни, зазначивши лише, що його пропозиція включатиме "систему взаємопов'язаних рішень, які дадуть Україні достатньо сили - достатньо для того, щоб перевести цю війну на мирний шлях".

За словами Зеленського, завершення війни з Росією можливе лише двома шляхами: силовим витісненням окупаційних військ або дипломатичним процесом, який передбачає повне звільнення українських територій. "І в першому, і в другому випадку Україна потребує сильних позицій. Із цим можуть допомогти Сполучені Штати", - зазначив український президент, повідомляє "Українська правда".

8 вересня Зеленський зустрівся з представниками делегації Конгресу США на полях форуму в Італії. За підсумками цієї зустрічі він повідомив, що розкрив конгресменам певні деталі "плану перемоги" України, і додав, що повний план Київ представить пізніше президенту США Джо Байдену і обом кандидатам у президенти - Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

Зустріч Байдена і Стармера у Вашингтоні

У п'ятницю, 13 вересня, Байден зустрінеться у Вашингтоні з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Передбачається, що вони, зокрема, обговорять можливе надання дозволу Києву на застосування далекобійної західної зброї для ураження військових цілей на території Росії, чого так прагне домогтися Україна.

11 вересня Джо Байден заявив, що Білий дім "зараз працює над питанням" зняття обмежень на використання Україною американської далекобійної зброї у війні.

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