Експерти про Курську операцію ЗСУ та "план перемоги"

Утримуючи під контролем захоплені території у Курській області, Україна "намагатиметься зберігати політичну та військову рівновагу між втратами та здобутками" на полі бою, що "робитиме подальші просування росіян українською територію складнішими і дорожчими". Про це заявив генерал-майор армії США у відставці , старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Гордон Девіс-молодший під час онлайндискусії "Ситуація на фронті в Україні та наслідки операції в Курській області", яка відбулася у понеділок, 16 вересня, у Центрі європейської політики в Брюсселі.

Захоплення російських територій в Курській області "було хорошим кроком для України", який продемонстрував спроможності української армії, вважає Гордон Девіс-молодший. Водночас він визнає: те, як довго українці зможуть утримувати свої позиції на курському напрямку, "залишається великим питанням".

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Росіяни змушені перекидати свої сили з України під Курськ

За словами американського генерал-майора у відставці, вторгнення Збройних сил України в Курську область позбавило росіян ініціативи, "бо вони вже не можуть концентрувати свої сили лише на українській території". "Тепер вони думають над тим, звідки їм відтягнути свої сили, щоб підтримати контрнаступ на курському напрямку. Поки що вони не дуже добре з цим справляються, і після п'яти тижнів (від дня початку вторгнення ЗСУ в Курську область. - Ред.) вони так і не відвоювали свої території", - відзначив Гордон Девіс-молодший.

При цьому він прогнозує, що Україна зазнає територіальних втрат, зокрема, на Покровському напрямку. "Але, на мою думку, це трапилося б раніше, якби не Курська операція", - сказав експерт.

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Вторгнення українських сил в Курську область можна вважати успішною операцією з багатьох точок зору, вважає також й аналітик українського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков. За його словами, в результаті цієї операції Україні вдалося взяти в полон значну кількість російських військових. "Досі ми перебували у ситуації, коли Росія відмовлялася обмінювати військовополонених, особливо захисників Азовсталі. Зараз ми вже провели два великих обміни, завдяки тому, що мали військових, взятих у полон під Курськом", - відзначив Бєлєсков.

Окрім того, те, що росіяни "тепер змушені перекидати свої сили з багатьох напрямків" на полі бою в Україні в Курську область, і те, "що вони платять велику ціну в людських ресурсах за незначні просування підштовхує Росію до складного рішення" з приводу оголошення загальної мобілізації, вважає аналітик.

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"Курський прецедент" як аргумент у дискусіях із Заходом

Наприкінці вересня у Нью-Йорку відбудеться чергова сесія генеральної асамблеї ООН, у рамках якої пройде зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Очікується, що у ході цих переговорів президент Зеленський представить "план перемоги" України. На думку Бєлєскова, Курська операція була одним з елементів, завдяки якому було вироблено "план перемоги", котрий Зеленський озвучить у Нью-Йорку.

"Ця операція продемонструвала, що українська армія залишається спроможною воювати та досягати результатів", - сказав експерт. Окрім того, "курський прецедент" стане додатковим аргументом у дискусії Києва із західними партнерами щодо зняття обмежень на удари західною зброю по військових цілях на російській території, припускає Бєлєсков. Бо вторгнення в Курську область і реакція на це російського керівництв засвідчило, що "росіяни не надто дотримуються своєї ядерної доктрини".

Експерти сходяться на думці, що "ризикована Курська операція" надала українцям певних переваг, проте "вона не змінить хід війни, бо для цього ЗСУ необхідно більше сил". "З огляду на брак зброї, наразі Україна продовжує вигравати час і виснажувати росіян за рахунок втрати територій, сподіваючись, що росіяни зрештою зрозуміють, що не спроможні рухатися далі", - підсумував Бєлєсков.