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Зеленський: Курськ був ризикованою, але правильною операцією

Олександр Куницький
15 вересня 2024 р.

Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN розповів, що головна ідея наступальної операції в Курській області РФ полягала в тому, щоб спрямувати туди деякі російські сили.

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Президент України Володимир Зеленський
Зеленський назвав Курську операцію ризикованою, але правильноюФото: Luca Bruno/AP/dpa/picture alliance

Операція Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області РФ була ризикованою, але правильною, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CNN, оприлюдненому в неділю, 15 вересня, на Youtube-каналі "Зе!Президент".

"Ідея з Курськом - це ризикована операція. Ми розуміли це. Але ідея полягала в тому, щоб спрямувати туди деякі російські сили. І я думаю, це була правильна ідея", - сказав Зеленський.

Водночас він поскаржився на повільну допомогу від партнерів. За його словами, Захід пообіцяв надати зброю для 14 нових бригад ЗСУ, але нині не оснащені навіть чотири бригади. При цьому Зеленський нагадав, що протягом восьми місяців перед ухваленням Конгресом США допомоги Україні, ЗСУ змушені були використовували все, що мали в резерві чи на складах, або в резервних бригадах.

Зеленський про дозвіл бити вглиб РФ

Крім того, Зеленський наголосив на важливості дозволу з боку партнерів завдавати ударів углиб РФ західною далекобійною зброєю. "Ми дуже хотіли використовувати цю зброю і атакувати літаки на військових базах. Не цивільну інфраструктуру", - сказав він.

При цьому Зеленський наголосив, що очікування було задовгим, і зараз РФ почала відводити свої літаки на відстань до 500 кілометрів. Відповідаючи на питання, чи зараз є дозвіл на удари вглиб РФ, Зеленський відповів: "Досі ні".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер натякнув, що на засіданні Генасамблеї ООН наприкінці вересня обговорять дозвіл Україні бити вглиб території Росії західною зброєю.

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