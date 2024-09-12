Контрнаступ армії РФ на Курщині: що відомо?

У ЗСУ не коментують просування РФ на Курщині. Водночас наступ РФ підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, "це йде за українським планом".

Президент України Володимир Зеленський підтвердив наступ армії РФ на Курщині, про початок якого російські та українські джерела повідомляли з вечора вівторка, 10 вересня. "Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом", - заявив Володимир Зеленський у четвер, 12 вересня, під час пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою в Києві.

У ЗСУ не коментують просування РФ на Курщині

Натомість у Збройних силах Україні поки не прокоментували контрнаступ армії РФ у Курській області.

Представник однієї з бригад ЗСУ, які воюють на Курському напрямку, у коментарі DW на умовах анонімності заперечив просування росіян. "Усе, що написали росіяни, не відповідає дійсності. У нас нічого не відбувається, ніяких змін", - запевнило джерело, з яким поспілкувалася DW.

Пресофіцери інших бригад не змогли ані підтвердити, ані спростувати просування РФ на Курському напрямку. Від коментарів відмовився і речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник. "Триває операція. Тільки вище керівництво може дати коментарі", - відповів на запитання DW Мисник.

DW надіслала запит у Генштаб і поки що не отримала відповіді.

СБУ: "Часткові успіхи" армії РФ на Курському напрямку

Працівник СБУ, який служить на Курському напрямку, на умовах анонімності уточнив DW, що наступ РФ відбувається зі сторони Гордіївки - села в Коренівському районі Курської області. "Там вони мають часткові успіхи. Але все не так критично, ситуація доволі контрольована. Росіяни намагаються деблокувати своє угруповання військ, яке було затиснуте в Глушківському районі", - розповіло джерело DW.

Армія РФ контратакує на заході частини Курської області, зайнятій ЗСУ, повідомили аналітики ISW. "Російські війська можуть мати намір тимчасово розділити український наступ у Курській області перед тим, як розпочати більш організовані та добре оснащені зусилля, щоб витіснити українські війська з російської території, - припустили аналітики. - Було б передчасно оцінювати вплив двох днів російських контратак на місячне українське вторгнення в Курську область".

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Напередодні український проєкт DeepState написав, що під час наступальних дій російської армії в Курській області російські війська змогли переправити бронетехніку через річку Сейм та дрібніші річки в регіоні.

Що говорять у РФ і які є візуальні свідчення контрнаступу

Росія лише 12 вересня офіційно заявила про початок контрнаступу в Курській області. Міністерство оборони РФ прозвітувало про "відновлення контролю" над десятьма населеними пунктами - Опанасівкою, Б'яховим, Вишневкою, Вікторівкою, Внєзапним, Гордєєвкою, Краснооктябрським, Обухівкою, Снагостю та 10-й Октябрь. Про звільнення цих населених пунктів пишуть і російські прокремлівські Telegram-канали.

Однак візуальних підтверджень просування російських сил достатньо лише для того, щоб лише частково підтвердити ці дані. Зокрема, доступні відеозаписи, на яких російські солдати перебувають у селі Червоножовтневе, та кадри боїв біля села Вишнівка - це західні кордони контрольованої ЗСУ території у Курській області.

Імовірне просування російських сил із заходу контрольованої ЗСУ території Курської області ставить під загрозу ті сили ЗСУ, які розташовані на північ. Ймовірно, з метою зайти в тил ЗСУ зробили кілька спроб перейти кордон РФ на захід від району Снагості. Із цього незалежний російський військовий аналітик Ян Матвєєв робить висновок про те, що "зберігається ризик оточення російських частин, що атакують на схід". Російські прокремлівські Telegram-канали, зокрема Wargonzo, пишуть про такі спроби ЗСУ та публікують відеопідтвердження. Однак немає незалежних даних про те, наскільки успішними є ці дії. Міноборони РФ заявляє, що російські сили відбили чотири спроби прориву на цьому напрямку.

Військова операція ЗСУ на Курщині

За повідомленнями російської влади та ЗМІ, ЗСУ почали проводити наступальну воєнну операцію на території Курської області РФ 6 серпня. Українська влада вперше підтвердила наступ 12 серпня.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під контролем українських військ станом на 27 серпня перебувало 1,3 тисячі квадратних кілометрів території РФ і 100 російських населених пунктів. Президент України Володимир Зеленський пояснив операцію необхідністю створення на території Росії "буферної зони".