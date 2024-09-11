Теледебати у США: Гарріс про те, як Путін "з'їсть Трампа"

За підсумками теледебатів, Камала Гарріс з невеликим відривом обійшла кандидата-республіканця Дональда Трампа, вказує соціологія. Однією з топ-тем стала зовнішня політика. Що говорили учасники про війну РФ проти України?

Кандидати в президенти США Камала Гарріс і Дональд Трамп, за європейським часом у ніч проти середи, 11 вересня, зійшлися у Філадельфії в теледебатах, кілька епізодів яких видалися вельми запеклими. Все ж, ці дебати не внесли ясності щодо можливого переможця виборів президента у листопаді, вважають оглядачі.

Обидва кандидати, різниця у рейтингах яких зараз перебуває у межах статистичної похибки, на дебатах залишилися вірними очікуваним від них стратегіям. Кандидатка від Демократичної партії Гарріс пробувала провокувати Трампа, водночас вказуючи, що його риторика, яка працює на суспільний розділ, як вважає Гарріс, не має жодного відношення до того, що справді непокоїть середнього американця. "Дональда Трампа відправив у відставку 81 мільйон людей", - сказала вона в одній із найбільш пам'ятних реплік цього вечора. "І, очевидно, йому дуже важко це перетравити".

Її колега-республіканець педалював свої улюблені теми - інфляцію та нелегальну міграцію, навіть коли це не було темою поставленого питання. Крім того, він повторив кілька гротескних і вже спростованих тверджень. Зокрема те, що мігранти у Спрінгфілді, штат Огайо, поїдають домашніх тварин. Це твердження, що розійшлося соціальними мережами, підхопив також напарник Трампа, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

"У нашу країну стікаються мільйони людей із в'язниць, із психіатричних закладів, і вони прибувають, і забирають робочі місця, зараз зайняті афроамериканцями та латиноамериканцями, а також (представниками - Ред.) профспілок", - заявив колишній президент.

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Гарріс каже, що Путін "з'їсть" Трампа

Десь на 50-й хвилині дебатів кандидати дійшли до обговорення міжнародних тем, зокрема війни в Україні та на Близькому Сході. Трамп уникав відповіді на повторне запитання про те, чи хоче він того, щоби Україна виграла війну, наполягаючи натомість, що він може вирішити цей конфлікт чи не одразу після обрання президентом.

За його словами, він добре знайомий з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, і обидва його поважають. "Вони шанують мене і не шанують Байдена. За що його поважати?", - запитав Трамп.

Дональд Трамп (л) та Камала Гарріс під час теледебатів у Філадельфії, штат Пенсильванія, 10 вересня 2024 Фото: Win McNamee/Getty Images

Гарріс у відповідь на це нагадала, що боротьба на виборах йтиме з нею, а не з Байденом, який вибув із перегонів. "Наші союзники у НАТО дуже вдячні, що ви більше не президент, - сказала Гарріс, звертаючись до свого опонента - Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві, придивляючись до решти Європи, починаючи з Польщі".

Путін - "диктатор, який з'їсть вас на обід", продовжувала Гарріс, яку Трамп назвав "найгіршою віцепрезиденткою в історії" і нагадав, що вона на цій посаді так і не змогла запобігти повномасштабному вторгненню РФ в Україну в лютому 2022-го.

Трамп також стверджував, що жоден конфлікт на планеті не спалахнув би, якби він був президентом в останні три роки, і що якби Гарріс обрали на посаду, то "Ізраїлю вже б за два роки не існувало".

Гарріс це заперечувала і повторила фразу, яку за останній рік вже не раз від неї чули: "Ізраїль має право оборонятися, і важливо те, як він це робить". Засуджуючи напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року, вона додала також, що "це також правда, що було вбито занадто багато невинних палестинців", і припустила, що під час її президентства США продовжуватимуть працювати над припиненням вогню та політичним рішенням за формулою "дві держави для двох народів", що протягом багатьох років і є офіційною позицією США.

Гарріс додала, що США продовжуватимуть постачати Ізраїлю зброю, заявивши, що "завжди дасть Ізраїлю можливість захистити себе". Доцентка політології в Університеті Індіанаполіса Лаура Мерріфілд Вілсон сказала DW, що так і не зрозуміла, як саме Гарріс збирається одночасно поєднувати ці цілі - припинення вогню у Газі й просування формули "двох держав".

Щодо України Гарріс мала дещо конкретнішу відповідь, згадавши про участь у допомозі сформувати міжнародний альянс на підтримку Києва. "Причина, за якою Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, полягає в тому, що він просто здасться", - твердила Гарріс.

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Гарріс пропонує оптимістичне бачення розвитку США

Віцепрезидентка Гарріс кілька разів використала нагоду, щоби повторити фразу, яка стала її новим передвиборчим гаслом - "Ми не рухаємося назад" (мається на увазі повернення до часу правління Дональда Трампа. - Ред.). Вона також всіляко намагалася запропонувати американцям оптимістичне бачення розвитку, на противагу тому, що вона змальовувала як реакціонізм Трампа та його негативне бачення ситуації у США.

Теледебати у США в минулому вже визначали переможця виборів Фото: Morry Gash/AP/picture alliance

"У нормальному світі навряд чи б навіть були сумніви - Камала Гарріс стала б очевидною переможницею цих дебатів. Вона представляла себе відповідальною, впевненою, добре поінформованою та здатною вести цю країну у світліше майбутнє. Дональда Трампа, з іншого боку, вона змусила оборонятися; він насилу міг закінчити речення до кінця і озвучував одну брехню за іншою, іноді настільки ірраціональну, що у це важко віриться", - коментує керівниця вашингтонського бюро DW Інес Поль (Ines Pohl).

Але це може не мати значення для половини електорату США, зазначає Поль. "Гірка правда полягає в тому, що Сполучені Штати 2024 року більше не є місцем, де правда та факти мають значення".

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Кандидати посперечалися і щодо економіки та абортів

Все ж Гарріс також довелося оборонятися під час дебатів. При цьому Трамп часто намагався переключити увагу на її роль у роботі президента Джо Байдена з 2021 року та того, що він називав його невдачами. Згідно з останніми опитуваннями, в темі економіки більше американських виборців довіряють саме Трампу.

Дебати розпочалися питанням до Гарріс на тему, яку вважають слабким місцем кандидатки від Демократичної партії: "Чи вірите ви, що американці зараз живуть краще, ніж чотири роки тому?"

Гарріс трохи ухилилася від прямої відповіді, заявивши: "Мене виховували як дитину середнього класу, і я фактично єдина людина на цьому подіумі, яка має план щодо покращення рівня життя середнього класу та трудящих Америки".

Лаура Мерріфілд Вілсон припускає, що Гарріс мала вагомі причини уникати цієї теми. "В цьому плані їй важко відмежуватися від Байдена", - сказала Вілсон у коментарі DW і додала: "Можна поглянути на деякі економічні показники і сказати, що справи в економіці, можливо, йдуть добре. Але більшість американських сімей дивляться на свої рахунки за продукти харчування та бачать, що 4 роки тому вони були набагато нижчими. Я не знаю, чи їй вдалося докладно пояснити, як президентство Гарріс це змінить".

Набагато конкретнішою була її позиція щодо абортів - питання, яке стало на цих виборах для багатьох визначальним, і щодо якого Трамп протягом багатьох років неодноразово сам змінював свою позицію. На дебатах кандидат від республіканців стверджував (що не відповідає дійсності - Ред.), що деякі демократи хочуть легалізувати аборти на дев'ятому місяці вагітності або навіть після пологів, що було б вбивством. Як зазначили ведучі телеканалу ABC, така практика залишається незаконною в усіх штатах країни.

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Хто переміг?

Після 90-хвилинного поєдинку, який став першою зустріччю кандидатів, експерти та соціологи вважають, що Гарріс перемогла із невеликим відривом. За опитуванням телеканалу CNN, 63 відсотки глядачів назвали Гарріс переможницею цих дебатів. Але чи вплине це на вибори, до яких залишається менше, ніж два місяці, не так очевидно.

"Я не знаю, чи ці дебати обов'язково змінять хід кампанії, але останнім часом ми бачили в багатьох опитуваннях, що Гарріс випереджала з рейтингами у межах похибки, розрив між кандидатами скорочувався. Я підозрюю, що після цих дебатів ця тенденція може припинитися. Мені думається, що загалом вона дуже сильно виступила на дебатах", - каже Лаура Мерріфілд Вілсон.

Але науковиця вважає, що і Трамп мав на дебатах кілька вдалих моментів. "У заключному слові Дональд Трамп добре себе показав, сказавши, що якби вона хотіла змін, то могла б їх принести за три з половиною року. Але Гарріс була обережна в тому, щоб не прив'язувати себе до Байдена, не згадувати забагато про нього".

Тейлор Свіфт оголосила, що підтримує Гарріс Фото: Pedro Ugarte/AFP

Демократи одразу після дебатів отримали додатковий стимул: сучасна суперзірка поп-музики Тейлор Свіфт оголосила в дописі у соцмережі Instagram, що голосуватиме за Гарріс та її напарника Тіма Волза. Наскільки це допоможе кандидатці від Демократичної партії, поки зарано судити.

"Прихильники Трампа залишаться йому вірними навіть після цього виступу", - прогнозує Інес Поль і додає, що "прихильники Гарріс можуть бути тепер ще більше натхнені її яскравими результатами. Ці дебати не проштовхнуть жодного з кандидатів на фінішну пряму, але підтримка Камали Гарріс з боку Тейлор Свіфт може це зробити".