ЗМІ: США і Британія таємно дозволять ЗСУ бити вглиб РФ

Британія та США можуть дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по цілях у Росії, але не оголосити цього публічно аж до "першого пуску", пише The Times.

Великобританія і США можуть негласно надати Україні дозвіл на удари по території РФ далекобійними ракетами Storm Shadow, повідомило 20 вересня британське видання The Times із посиланням на західних дипломатів.

Таємниця - до першого пуску?

За його даними, країни готові "підписати це рішення", але можуть утриматися від публічного оголошення аж "до першого пуску" ракет углиб російської території. Вони побоюються, що розголос заздалегідь "попередить" Росію, тоді як важливо зберегти "елемент несподіванки".

Крилаті ракети Storm Shadow британсько-французького виробництва з американськими системами наведення вже є на озброєнні Збройних сил України (ЗСУ), але їхнє застосування обмежене партнерами тільки в межах українських кордонів. Україна давно домагається від союзників дозволу на застосування далекобійних ракет, щоб завдавати ударів по російських військових аеродромах, звідки злітають винищувачі в напрямку України.