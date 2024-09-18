У ЗСУ повідомили про зупинення контрнаступу РФ на Курщині

Контрнаступ Росії з метою повернути собі контрольовану українськими військами територію в Курській області зупинили, повідомив представник комендатури Збройних сил України (ЗСУ) Олексій Дмитрашковський у коментарі агенції AFP.

"Вони спробували атакувати з флангів, але їх там зупинили", - цитує Дмитрашковського AFP у середу, 18 вересня. За його словами, "ситуація стабілізувалася, і на сьогодні все під контролем". Водночас у ЗСУ підтвердили "деякі незначні успіхи Росії". "Росіяни увійшли в один із населених пунктів. Вони розпочали бій за інший населений пункт, але на цьому все закінчилося", - сказав Дмитрашковський.

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В Курській області загинуло 23 цивільних

Також представник комендатури ЗСУ повідомив, що на контрольованих українськими військами територіях перебувають "декілька тисяч" російських мирних жителів. "У деяких населених пунктах проживає понад 100 осіб, 200, понад 500 осіб", - сказав він.

Цивільним "не дозволено виїжджати", але дозволено "пересуватися". "Ходити один до одного в гості, копати картоплю, працювати на городі", - сказав Дмитрашковський. Продукти харчування в цей район привозять із Сумської області України. "Сумська обласна адміністрація щотижня виділяє кошти на хліб. Збройні сили забезпечують водою, адміністрація дає продуктові набори", - розповів він.

При цьому, за даними Дмитрашковського, внаслідок російських ударів по Курській області з кінця серпня загинули "23 цивільних особи". За його словами, єдиний спосіб дозволити цивільним виїхати на підконтрольну Росії територію - якщо Україна і Росія "домовляться через міжнародні організації, які займаються цими питаннями, про відкриття "зеленого коридору" під наглядом спостерігачів".

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Зеленський: Утримуємо ситуацію на плацдармі у межах розрахунків

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ утримують ситуацію на зайнятому плацдармі у Курській області. "Генерал (головнокомандувач ЗСУ Олександр. - Ред.) Сирський доповів щодо змін ситуації в Курській області і нашої на це реакції, сильної реакції. Кожен наш підрозділ там молодці, утримуємо ситуацію на нашому плацдармі у межах розрахунків", - сказав він у вечірньому відеозверненні 18 вересня.

У вечірньому зведенні 18 вересня генеральний штаб ЗСУ повідомив , що операція ЗСУ в Курській області триває, а Росія завдає удари по власній території. "Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали дванадцять ударів шістнадцятьма КАБми по власній території", - ідеться у повідомленні генштабу.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали наступ на території Курської області РФ 6 серпня. Президент Зеленський пояснив операцію необхідністю створення на території Росії "буферної зони". На його думку, наступ ЗСУ в Курській області порушив заплановані наступальні операції російських військ, метою яких було розширення зони активних бойових дій на північному сході України.

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