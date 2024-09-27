Що стоїть за скандалом довкола візиту Зеленського до США

Топпосадовці республіканської партії США різко відреагували на візит президента Зеленського до Пенсильванії, звинувативши Київ у втручанні у виборчий процес. У чому реальні причини цього скандалу, з'ясовувала DW.

Візит президента України Володимира Зеленського до США, під час якого, як планувалося, він мав зустрітися не лише з керівництвом країни від Демократичної партії, а й з топпредставниками республіканців, істотно затьмарив дипломатичний скандал. За день до візиту Зеленського до Конгресу США спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон направив йому листа з вимогою "негайно звільнити" посолку України у Вашингтоні Оксану Маркарову. Це сталося після того, як делегація на чолі з українським президентом відвідала завод з виготовлення боєприпасів у місті Скрентон штату Пенсильванія.

Протокольний захід чи підтримка Зеленським демократів?

Під час відвідин заводу Зеленського супроводжували лише представники Демократичної партії. І, на переконання Джонсона, посолка Маркарова "навмисно не запросила жодного республіканця" взяти участь у цьому заході, який відбувся у "ключовому штаті". "Ця поїздка очевидно була партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і, безумовно, стала втручанням у виборчий процес", - ідеться у листі Джонсона.

Після оприлюднення цього листа Джонсон скасував заплановану зустріч з Зеленським, а республіканці у Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента України до Пенсильванії, аби з’ясувати, чи намагалася адміністрація президента Байдена "використати Зеленського для сприяння президентській кампанії віцепрезидентки Гарріс", оскільки до Пенсильванії український президента літав на літаку американських ВПС.

Проте у Білому домі у поїздці президента Володимира Зеленського не побачили нічого надзвичайного і закликали республіканців відмовитись від розслідування з цього приводу. Українська влада офіційно на лист спікера Палати представників Конгресу США не відреагувала. На запит DW про коментар із пресслужби Офісу президента України на момент підготовки матеріалу відповіді не надійшло.

Під час відвідування заводу з виготовлення боєприпасів у місті Скрентон Зеленського супроводжували лише представники Демократичної партії Фото: COMMONWEALTH MEDIA SERVICES/Handout via REUTERS

"Сміхотворні" закиди щодо втручання у вибори в США

За виборчою термінологією США Пенсільванію відносять до так званих хитких штатів, де політичні симпатії виборців майже однаково розподіляються між кандидатами у президенти від Демократичної та Республіканської партій. І тому саме у таких штатах точиться найзапекліша передвиборча боротьба. Цілком ймовірно, що саме тому республіканці так бурхливо відреагували на приїзд Зеленського у супроводі політиків-демократів до Пенсильванії.

Проте експерт-американіст українського Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає перебільшенням твердження про те, що у Пенсильванії знаходиться "ключ до президентських виборів США", бо не лише Пенсильванію відносять до хитких штатів. Тому, за його словами, заяви республіканців про те, що Україна нібито втручається у внутрішню політику США - "сміхотворне", бо сам кандидат у президенти Трамп не раз заявляв, що його підтримують світові лідери, наприклад, прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Він не вбачає у відвідинах президентом Зеленським заводу із виготовлення снарядів елементів впливу в американські вибори. "Українці вдячні американським громадянам, обом партіям і чинному президенту США за підтримку України. І Володимир Зеленський своїм візитом хотів засвідчити цю вдячність", - пояснив Хара.

В історії США не було так, щоб лише один штат визначав перемогу на президентських виборах, відзначає і колишній українських дипломат, який нині очолює одну з консалтингових компаній, Вадим Трюхан. "Президент Зеленський протягом останніх місяців намагався усіляко дистанціюватися від коментування теми американських виборів. І говорити про його чи будь-якого представника української влади втручання у вибори в США є абсолютно безпідставним", - наголошує Трюхан.

У чому республіканці вбачають "найбільший гріх" Зеленського?

На тлі викриттів щодо втручання Росії в електоральний процес у США, "де йшлося про мільйони доларів", історія довкола "коротенького візиту" Зеленського у Пенсильванію виглядає непереконливою, вважає професор політології університету Ратгерса, штат Нью-Джерсі, Олександр Джон Мотиль. "Республіканці знають, що Трамп не лідирує і може програти, особливо якщо Пенсильванія піде за Гарріс. Напавши на Зеленського та Маркарову, вони створюють скандал, який має відвернути увагу виборців від їх ймовірної поразки", - переконаний професор Мотиль.

Справжня причина полягає у тому, що "в очах Дональда Трампа Зеленський і його команда, включно з послом, вчинили найбільший гріх: створили враження, що президент України нібито підтримує демократів на виборах", пояснює Рікардо Алкаро, координатор досліджень італійського Інституту зовнішньої політики, запрошений науковий співробітник Інституту Брукінгса у Вашингтоні. Тому, "аби помститися", Трамп спочатку скасував зустріч з Зеленським і змусив "бідолашного Майка Джонсона написати цього істеричного листа, який є принизливим для інститутів США", каже Алкаро. "До речі, спікер Палати представників не має повноважень "вимагати", щоб іноземний лідер замінив посла в США", - вказує аналітик.

Рікардо Алькаро: "В очах Трампа Зеленський і його команда, включно з послом, вчинили найбільший гріх: створили враження, що президент України нібито підтримує демократів" Фото: Antonio Masiello/NurPhoto/picture alliance

Зеленський потрапив у "дипломатичну пастку"

Опитані DW експерти не вважають, що ситуація із поїздкою президента Зеленського до Пенсільванії в оточенні лише політиків-демократів, - цілковита провина посольства України в США. "Якщо це і був дипломатичний прокол, то незначний", - констатував Олекснадр Мотиль. Головна ж причина - у передвиборчій боротьбі, яка з наближенням дати виборів у США, які мають пройти 5 листопада, стає дедалі запеклішою з огляду на те, що різниця у підтримці виборців Камали Гарріс та Дональда Трампа складає лише кілька відсотків.

Команда Трампа просто вирішила використати Україну у цьому скандалі, щоб "додати собі голосів за рахунок електорату, який вважає, що США має займатися своїми справами, що гроші платників податків не мають йти на війни, що Росію неможливо перемогти і таке інше", коментує Олександр Хара.

Вадим Трюхан звернув увагу на те, що останнім часом Трамп та обраний ним на посаду віцепрезидента Джей Ді Венс "роблять відірвані від реальності заяви щодо України, використовуючи недостовірну інформацію, щоб обґрунтувати свою позицію щодо необхідності припинити підтримку Україна". "При цьому вони бачать, що Демократична партія робить ставку на перемогу України, і хочуть грати на цьому протистоянні. Тож ситуація, у яку потрапив президент Зеленський, відвідавши Пенсильванію, можна вважати дипломатичною пасткою", - вважає аналітик.

Дональд Трамп все ж таки погодився зустрітися з Володимиром Зеленським Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Трамп "вирішив схаменутися" і зустрітися з Зеленським

Після того, як історія з листом Джонсона набрала обертів і зібрала заголовки перших шпальт провідних медіа, Дональд Трамп несподівано заявив про те, що все-таки зустрінеться з президентом Зеленським по обіді у п’ятницю, 27 вересня, хоча два дні тому оточення Трампа запевняло, що такої зустрічі не буде.

"Помічники Трампа змусили його схаменутися, і він вирішив не скасовувати зустріч з Зеленським, оскільки демократи могли б легко використати це проти нього. Натомість Трамп сам скористається цією зустріччю, щоб продовжити кампанію на основі своєї обіцянки, що він припинить війну, і що все, що йому потрібно, - це переконати, а насправді змусити Україну прийняти угоду, про яку він домовиться з Путіним", - так пояснює зміни у настроях кандидата від республіканців Рікардо Алкаро. На його думку, Україна ніколи не була важливим питанням для частини республіканського електорату та й самого Трампа, "враховуючи, що саме через Україну проти нього було порушено процедура першого імпічменту".