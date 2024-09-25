Трамп і Джонсон уже не планують зустрічатися з Зеленським

Хоча Трамп сам казав про можливу зустріч з Зеленським, тепер у його штабі кажуть, що вона не запланована. Сумнівається вже в зустрічі з президентом України і спікер Палати представників Джонсон з Республіканської партії.

Попри анонс зустрічі президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, вона, швидше за все, не відбудеться.

Міжнародна агенція Reuters ще 24 вересня повідомила з посиланням на джерела, близькі до Трампа, що зустріч не відбулась, тоді як агентство Associated Press 25 вересня зазначило з посиланням на неназваного представника передвиборного штабу Трампа, що зустріч з Зеленським і не запланована.

"За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності для обговорення внутрішнього планування, жодної зустрічі між ними не було заплановано, незважаючи на заяву українських чиновників минулого тижня, в якій йшлося про те, що Зеленський планував зустрітися з колишнім президентом", - написало видання. Водночас Трамп сам сказав журналістам минулого тижня, що може зустрітися з Зеленським.

Цього ж тижня, під час приїзду Зеленського до США, Трамп укотре назвав того "найвидатнішим продавцем в історії". На передвиборному мітингу 24 вересня він знову повторив цю характеристику. "Кожного разу, коли Зеленський приїжджає до США, він забирає з собою 100 мільярдів доларів", - заявив Трамп, хоча за офіційними даними Державного департаменту, від початку повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні загалом менше 56 мільярдів доларів військової допомоги.

Крім того, Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах "виведе" США з війни Росії проти України. "(Президент США Джо) Байден і (віцепрезидентка, кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала) Гарріс завели нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести. Думаю, що ми загрузли в цій війні, якщо тільки я не стану президентом. Я з цим впораюся. Я досягну переговорів", - заявив він, але не уточнив, як збирається це зробити.

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Майк Джонсон "не впевнений" в зустрічі з Зеленським

Тим часом спікер Палати представників (нижньої палати Конгресу США), в якій більшість мають республіканці, Майк Джонсон заявив у коментарі українській службі "Голосу Америки ", що "не впевнений" в тому, чи зможе зустрітися з Зеленським 26 вересня, коли той приїде у Вашингтон на зустрічі з Байденом і з членами Конгресу.

"Я не думаю, що ми будемо в місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз'їдеться, люди повертаються додому через це. Тож, поки я не впевнений", - сказав республіканець.

Нагадаємо, Зеленський обіцяв, що під час візиту до США представить Байдену розроблений ним "план перемоги", а також покаже його Гарріс, Трампу та конгресменам.

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