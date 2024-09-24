Трамп: Зеленський бажає перемоги демократів

Дональд Трамп знову назвав Володимира Зеленського "найкращим продавцем в історії" та припустив, що той хоче перемоги Камали Гарріс на виборах президента США.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський хоче перемоги демократів на виборах, від яких балотується нинішня віцепрезидентка США Камала Гарріс. Про це Трамп заявив на передвиборному мітингу в західній Пенсильванії 24 вересня.

Вже вкотре Трамп назвав Зеленського "найкращим продавцем в історії". "Я бачу, що Зеленський тут (з візитом у США. - Ред.). Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів. Він так сильно хоче, щоб вони (демократи. - Ред.) виграли ці вибори, але я зроблю інакше - я буду працювати над досягненням миру", - сказав республіканець.

Жодних подробиць свого "мирного плану" Трамп не надав, лише вкотре повторив, що в разі перемоги на виборах зателефонує Зеленському і президенту РФ Володимиру Путіну та закликатиме їх до угоди.

Зустріч Зеленського і Трампа не відбулась - ЗМІ

Минулого тижня Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться з Зеленським під час візиту президента України до США для участі в генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, проте, як пише міжнародна агенція Reuters із посиланням на джерела, близькі до Трампа, зустріч не відбулась.

Зеленський: Трамп не знає, як закінчити війну

22 вересня в інтерв'ю The New Yorker Зеленський припустив, що Трамп не розуміє складності конфлікту і обходить питання про те, чи хоче, щоб Україна перемогла у війні, розв'язаній проти неї Росією.

"Мені здається, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він може думати, що знає. З цією війною часто буває так, що чим глибше ти дивишся на неї, тим менше ти її розумієш", - сказав президент.

Зеленський також назвав напарника Трампа на виборах, кандидата у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венса "занадто радикальним" і розкритикував його ініціативи щодо "демілітаризованої зони" між Україною та Росією.

"Ідея про те, що світ повинен закінчити цю війну за рахунок України, є неприйнятною. Але я не вважаю цю його концепцію планом, у жодному формальному сенсі. Це була б жахлива ідея, якби людина дійсно збиралася її здійснити і змусити Україну взяти на себе витрати на припинення війни, відмовившись від своїх територій", - наголосив президент.