Байден - Зеленському у Білому домі: Україна переможе

Володимир Зеленський і Джо Байден провели зустріч в Овальному кабінеті. Український президент привіз в США "план перемоги" України у війні, розв'язаній РФ.

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден зустрілися у четвер, 26 вересня, у Білому домі. Основна мета візиту Зеленського - представити Байдену "план перемоги" України у війні, розв'язаній Росією.

"Росія не переможе. Україна переможе, і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці цього шляху", - сказав Байден, приймаючи Зеленського в Овальному кабінеті, передає AFP.

Зеленський, своєю чергою, наголосив: "Ми глибоко цінуємо те, що Україна та Америка стоять пліч-о-пліч".

У Білому домі не чекають рішень по далекобійній зброї

Раніше цього дня Байден пообіцяв надати майже вісім мільярдів доларів військової допомоги Києву. У своїй заяві він зазначив, що посилення допомоги в галузі безпеки "допоможе Україні виграти цю війну".

Президент США також оголосив, що Вашингтон передасть ЗСУ високоточні авіаційні бомби AGM-154 Joint Stand-off Weapon (JSOW), які можна запускати з винищувачів F-16.

Проте змін у політиці США щодо надання Україні дозволу на використання західної зброї дальнього радіусу для ударів по території Росії не очікується. "Я не очікую, що на цій зустрічі будуть якісь нові повідомлення щодо цієї конкретної дії або рішення", - сказала журналістам речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Зеленський зустрівся із делегацію Сенату

Перед цим Зеленський зустрівся з двопартійними делегаціями Сенату і Палати представників США, щоб обговорити з ними "план перемоги". "Це має бути нашим спільним досягненням - перемога заради свободи, без жодних компромісів ціною свободи", - сказав Зеленський про свою зустріч у столиці США.

"Ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України", - додав він в іншому дописі в Telegram.

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс також зустрінеться із Зеленським у Білому домі. Водночас, попри анонс, кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп та спікер Палати представників Майк Джонсон з Республіканської партії уже не планують зустрічатися із Зеленським на тлі скандалу навколо його візиту на завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії.

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План перемоги Зеленського

Зеленський розпочав візит у США 22 вересня. В його рамках він виступив на загальних дебатах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 25 вересня, а після Нью-Йорка вирушив до Вашингтона, щоб презентувати свій "план перемоги".

За інформацією видання The Times, план Зеленського містить чотири ключові пункти-прохання до партнерів: про західні гарантії безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону в рамках членства в НАТО; продовження військової операції України в Курській області Росії з метою отримання територіального козиря; про надання Україні сучасного озброєння та про міжнародну фінансову допомогу для зруйнованої економіки України.

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