Трамп знову обіцяє швидко закінчити війну у разі перемоги

Дональд Трамп перед зустріччю з Володимиром Зеленським вчергове заявив, що у разі, якщо він знову займе посаду президента США, він зможе швидко закінчити війну Росії проти України.

Кандидат-республіканець Дональд Трамп укотре заявив, що зможе відносно швидко завершити війну Росії проти України в разі його перемоги на виборахпрезидента США. Відповідну заяву журналістам Трамп зробив у п'ятницю, 27 вересня, у Trump-Tower перед початком його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

У цьому контексті він заявив, що має добрі стосунки як з президентом РФ Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. "У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я гадаю, якщо ми переможемо, я гадаю, що ми вирішимо це дуже швидко", - сказав він.

Водночас Володимир Зеленський на це відповів, що він сподівається, що з ним у Трампа стосунки все ж кращі.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп перед початком зустрічі у Нью-Йорку Фото: Alex Kent/Getty Images

Зеленський подовжив на день свій візит у США заради зустрічі з Трампом

Нагадаємо, Трамп зустрічається з Володимиром Зеленським у Trump-Tower. Зеленський для зустрічі з Трампом на день продовжив свій візит до США. Раніше під час його перебування в США Трамп зробив кілька випадів у його бік.

Від зустрічі з Зеленським відмовився спікер Палати представників (нижньої палати Конгресу США) Майк Джонсон. Натомість республіканець почав вимагати від Зеленського звільнити посолку України в США Оксану Маркарову, звинувативши її у втручанні в вибори президента США, призначені на листопад.

Розпочинаючи свій візит в США, Зеленський обіцяв представити Трампу під час особистої зустрічі так званий "мирний план", з яким український лідер уже ознайомив чинного президента США Джо Байдена й віце-президентку й кандидатку від Демпартії Камалу Гарріс.

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