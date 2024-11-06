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ПолітикаЄвропа

Пісторіус їде в Париж на консультації щодо допомоги Україні

Дмитро Каневський
6 листопада 2024 р.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус їде до Франції на переговори зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню. Головною темою зустрічі стане допомога Україні та європейська оборонна політика після перемоги Трампа.

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Пісторіус (л) та Лекорню під час зустрічі в Парижі (архівне фото)
Пісторіус (л) та Лекорню під час зустрічі в Парижі (архівне фото)Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) у середу, 6 листопада, вирушає в Париж для консультацій зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню. Повідомляється, що основними темами зустрічі стане підтримка України у розв'язаній проти неї Росією війні та ширші контури європейської оборонної політики після перемоги на виборах у США кандидата від Республіканців Дональда Трампа

Ще до того, як стали відомі результати виборів у США, Пісторіус говорив про необхідність посилення співпраці та координації між європейськими країнами-членами НАТО. "Ми повинні виконати домашнє завдання, і (зробити це. - Ред.) більш послідовно, ніж раніше. Нам має вдатися досягти справедливого розподілу тягаря", - наводить його слова інформагенція dpa.

Пісторіус додав, що Європа має більшою мірою перебирати на себе відповідальність за свою безпеку, а європейські країни мають тісніше співпрацювати, залишивши національні інтереси на другому плані заради інтересу спільного, наприклад, у сфері оборонної промисловості, сказав Пісторіус. Він також дав зрозуміти, що посилення європейської обороноздатності - справа затратна і "ця оборона не дається безкоштовно".

Читайте також: Допомога Україні: ЄС чекає підсумків виборів у США

Перемога Трампа й подальша підтримка України

Раніше у середу стало відомо про перемогу на виборах у США кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Він здобув достатню кількість голосів виборників для того, щоб бути обраним наступним президентом США.

До виборів у США в експертному середовищі та серед окремих політиків лунали побоювання, що допомогу Україні може бути скорочено або навіть припинено у разі повернення Трампа в Білий дім.

Виступаючи у своєму виборчому штабі після завершення виборів і звертаючись до прихильників, Дональд Трамп коротко заявив про плани вирішення конфліктів у світі. "Я не маю наміру розпочинати війни, я планую, навпаки, покласти край війнам", - сказав політик. Він назвав ці вибори "потужною перемогою демократії та свободи".

Читайте також: Орбан: Перемога Трампа вимагає нової стратегії ЄС щодо України

Лідери ЄС також обговорять результати виборів у США

У четвер, 7 листопада, європейські лідери зберуться у Будапешті на саміт Європейської політичної спільноти, після якого 8 листопада відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС.

Обидві події прийматиме угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, якого вважають симпатиком Трампа. Результати президентських виборів у США 5 листопада та їхні політичні наслідки для Європи та світу стануть ключовими під час зустрічей. Як повідомляє кореспондентка DW у Брюсселі, загалом у події заплановано участь 47 країн, серед яких також Україна.

Вибори у США: чого українці очікують від Дональда Трампа

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