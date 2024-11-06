Америка зробила вибір. Як Трампу вдалося перемогти?

У вашингтонському клубі Dirty Water, де зазвичай збираються фанати бейсбольної команди Boston Red Sox, увечері у вівторок, 5 листопада, було не проштовхнутися. Президентські вибори у США схожі на спорт. Прихильники Дональда Трампа зібралися тут на вечірку, щоб дивитися за оголошенням результатів голосування. Червоні футболки та кепки з гаслом кандидата від республіканців: Make America Great Again ("Зробимо Америку знову великою") було видно вже біля входу.

Трамп перемагає й обіцяє "золотий вік" Америки

Основна публіка, що зібралася в клубі, - молоді чоловіки, лише деякі з них чорношкірі. Були також і жінки. Настрій тут від самого початку у всіх був піднесений, музика в стилі "кантрі" лунала дедалі гучніше, пиво лилося рікою.

Близько 23:00 стало зрозуміло, що Трамп виграє. Підрахунок голосів і прогнози телеканалів показували, що в більшості з семи ключових так званих "хитких" штатів кандидат від республіканців наближається до перемоги - показника у 270 вибірників. Північна Кароліна, Джорджія, і найголовніше - Пенсильванія. Уже за північ у Вашингтоні один із керівників виборчої кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс оголосив, що вона поки що не звертатиметься до прихильників. Це було, по суті, визнанням поразки демократів. Уже до того її прихильники почали залишати вечірку в Howard University.

Порожня площа біля Howard University, де збиралися прихильники кандидатки від демократів Камали Гарріс Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Трамп після другої ночі виступив у Флориді. "Ми все виправимо", - сказав він, укотре обіцяючи Америці "золотий вік". Клуб Dirty Water у цей момент вибухнув криками й оплесками. Багато в чому історичні вибори в США завершилися його перемогою. 45-й президент стане 47-м. Заворушень у США, яких побоювалися в разі програшу Трампа, тепер ніхто не чекає. Як же Дональду Трампу вдалося перемогти?

Як Трамп повертається в Білий дім

У липні на Трампа було скоєно замах, але він дивом майже не постраждав. Багато оглядачів вважали, що в той момент він уже виграв вибори. Кадри кандидата зі стиснутим кулаком на тлі американського прапора облетіли світ, його заклик: "Боріться!" мобілізував прихильників. Але річ не тільки в тому.

Трамп від початку багато в чому був фаворитом. Він більш відомий, і не тільки тому, що вже був президентом США. Американці не один десяток років знають 78-річного мільярдера, девелопера і колишнього телеведучого з Нью-Йорка. На відміну від нього, про Камалу Гарріс, колишню генпрокурорку з Каліфорнії, публіка дізналася тільки після того, як вона стала віцепрезиденткою 2020 року. Гарріс мала мало часу на виборчу кампанію після того, як нинішній очільник Білого дому, Джо Байден, у липні несподівано відмовився від переобрання після невдалих теледебатів і сумнівів у його фізичній формі у зв'язку з похилим віком.

Дональд Трамп і Камала Гарріс боролися за посаду президента США Фото: AP Photo/picture alliance/dpa

Трамп не набагато молодший за 81-річного Байдена, але виявився в кращій формі. Він обрав головними темами своєї виборчої кампанії економіку, створення робочих місць, боротьбу з інфляцією та нелегальною міграцією. Усе це - ключові питання, які, як показують опитування, хвилюють американців. Гарріс зробила ставку на жіночих виборців, обіцяючи захистити обмежене в деяких штатах право на аборти. Але ця тема не входить до трійки головних. Гарріс також виступала на захист демократії, звинувачуючи Трампа в авторитаризмі. Уже на фінішній прямій передвиборчих перегонів віцепрезидентка намагалася більше уваги приділяти економіці, але, схоже, було запізно.

Не в останню чергу оглядачі зазначають, що американські виборці, як виявилося, не бояться радикальних заяв Трампа. Мовляв, він уже був президентом, і "катастрофи" в їхньому розумінні не сталося.

Дональд Трамп виступає перед своїми прихильниками у Флориді після голосування Фото: Brendan McDermid/REUTERS

Гарріс не змогла повторити успіх Байдена

Нарешті, деякі американські оглядачі, як, приміром, колишній соратник Трампа Ентоні Скарамуччі, вважають, що серед причин поразки Гарріс - "сексизм і расизм" в Америці. Яку роль це зіграло насправді - відповідь мають дати соціологи, але фразу про те, що "Америка не готова до жінки-президента" іноді можна почути, зокрема, і від тих, на кого Гарріс розраховувала - чорношкірих американців. Вибори показали, що, якщо і був розрахунок на їхню солідарність, то він не спрацював. Гарріс, загалом, як свідчить попередній аналіз виборів, показала в ключових штатах результати гірші, ніж Байден чотири роки тому, зокрема - серед деяких етнічних меншин.

Прихильники Трампа у вашингтонському клубі Dirty Water впевнені, що майбутній президент зможе змінити їхнє життя на краще. У Флориді Трамп попрощався зі своїми прихильниками під звуки пісні YMCA, це хіт 1978 року.