Орбан: Перемога Трампа вимагає нової стратегії ЄС до України

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США всі чекають перших кроків щодо війни в Україні, а угорський Віктор Орбан закликав ЄС до нової стратегії щодо України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до нової стратегії Європейського Союзу щодо України після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

За його словами, Трамп може припинити військову допомогу Україні, і тоді виникне запитання, чи зможе Європа самостійно взяти на себе фінансову підтримку. "Є серйозні сумніви щодо цього, тому потрібна нова європейська стратегія", - цитує угорське державне інформаційне агентство MTI слова Орбана в середу, 6 листопада.

У відео на Facebook Орбан назвав перемогу Трампа на виборах "блискучою", а також заявив, що це "принесе надію на мир у всьому світі".

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Фіцо: Всі чекають перших кроків Трампа щодо війни в Україні

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що після перемоги Трампа на американських президентських виборах "усі чекають на перші кроки щодо війни в Україні".

На його думку, Трамп може скоротити чи навіть припинити військову допомогу Україні або ж запропонувати негайне припинення вогню, щоб відкрити шлях для переговорів між Україною та Росією.

Словаччина за Фіцо, як і Угорщина за Орбана, не надають військової допомоги Україні, а також часто блокують і затягують рішення щодо цього на рівні ЄС.

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