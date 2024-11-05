Допомога Україні: ЄС чекає підсумків виборів у США

Євросоюз чекає результатів виборів у США та чіткої позиції Вашингтона, щоб визначити свою лінію подальшої підтримки України. Про це журналістам у Брюсселі повідомив високопоставлений чиновник ЄС.

Європейський Союз "затамував подих" і чекає результатів виборів у США, після чого його позиція щодо подальшої допомоги Україні проясниться. Про це журналістам на брифінгу в Брюсселі у вівторок, 5 листопада, повідомив високопосадовець ЄС.

Він запевнив, що у разі перемоги кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа та його потенційного рішення припинити надавати допомогу Україні, яка відбиває російську військову агресію, "лінія ЄС залишиться такою ж, як і раніше - підтримувати Україну". "Але чи будуть всі 27 членів Євросоюзу продовжувати цю лінію - інше питання", - додав чиновник.

Він нагадав, що від початку повномасштабного російського вторгнення ЄС вдавалося зберегти єдність у цьому питанні, однак одностайності в блоці немає. Йдеться, зокрема, про Угорщину, яка блокує рішення Євросоюзу щодо надання допомоги Україні та виступає з різними односторонніми ініціативами, не узгодженими з офіційним Брюсселем та іншими країнами ЄС.

Європейські лідери зберуться в Угорщині

Між тим саме Угорщина як держава, що головує в поточному півріччі в Раді ЄС, 7 листопада проводить саміт Європейської політичної спільноти, на який запрошене й українське керівництво.

Високопосадовець у Брюсселі наголосив, що тема війни Росії проти України буде однією з основних на зустрічі, оскільки "важливо зберігати її в центрі уваги", особливо коли весь континент збирається разом.

У Брюсселі вважають, що якщо у Вашингтоні вирішать більше не підтримувати Україну, це не обов'язково означатиме, що Європа піде тим самим шляхом, - навпаки, вона може вирішити збільшити свою допомогу. Чиновник зазначив, що навіть якщо США почнуть розмовляти з Росією "через голову українців", "не впевнений, що це переконає інших робити те саме".

Поки ж, за його словами, в тому, що стосується "плану перемоги" президента України Володимира Зеленського, презентованого ним у жовтні в столиці ЄС і штаб-квартирі НАТО, лідери країн Євросоюзу "проявляють обережність".

Саміт Європейської політичної спільноти проводитиметься вп'яте. У ЄС цей формат вважають важливим, оскільки він дає змогу представникам європейських держав зустрічатися не тільки в рамках ООН і НАТО, але спілкуватися в менш офіційній обстановці та проводити двосторонні наради.