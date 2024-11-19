Лондон виділяє майже 9 млн євро на дрони для України

Великобританія оголосила виділення чергового фінансування для забезпечення ЗСУ ударними та розвідувальними дронами. Окрім того, підготовку в цій країні вже пройшли 50 тисяч українських військових.

Великобританія оголосила про виділення Україні 7,5 мільйона фунтів стерлінгів (8,98 мільйона євро у перерахунку), які спрямують на фінансування ударних і розвідувальних дронівчерез так звану "Коаліцію дронів", яку вона очолює разом з Латвією. Ці гроші будуть взяті з річного фонду обсягом три мільярди фунтів (3,59 мільярда євро), спрямованого на підтримку України. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Великобританії у вівторок, 19 листопада у заяві до 1000 днів російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Окрім внеску Британії, "Коаліція дронів" отримає додаткові 19 мільйонів євро від інших країн, зокрема Німеччини (11,97 мільйона), Канади (3,59 мільйона) та Люксембурга (3,59 мільйона). Загальний бюджет коаліції таким чином сягне 80,25 мільйона євро, йдеться у повідомленні міністерства.

Підготовку у Великобританії пройшли 50 тисяч українських військових

Окрім того, в міністерстві оборони Великобританії повідомили, що кількість військових Збройних сил України, які пройшли навчання Великобританії у рамках операції Interflex, перевищила 50 тисяч. Ця програма стартувала влітку 2022 року, наразі її підтримують ще 12 країн. Навчання триватиме щонайменше до кінця 2025 року.

"Через 1000 днів після того, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення, наша відданість Україні залишається залізною. Президент Зеленський і український народ матимуть нашу найповнішу підтримку стільки, скільки буде потрібно", - наголосив міністр оборони Великобританії Джон Гілі.

"Коаліція безпілотників" для України

"Коаліція дронів" офіційно стартувала 14 лютого в межах роботи Контактної групи з питань оборони України, відомої як "формат Рамштайн".

Наразі до неї, окрім Латвії і Великобританії, входять Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Україна, Німеччина, Франція, Швеція та Чехія.