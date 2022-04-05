Група конгресменів закликала Байдена розширити постачання зброї в Україну

Група з 44 представників Демократичної та Республіканської партій у Конгресі США у понеділок, 4 квітня, звернулася до президента країни Джо Байдена із закликом відреагувати на прохання президента України Володимира Зеленського та розширити постачання озброєнь його країні.

Ініціаторами звернення, опублікованого, зокрема, на сайті конгресмена-демократа Енді Кіма, стали сам Кім, його колега з партії Джейсон Кроу, а також республіканець Пітер Мейджер. Серед тих, хто підписався під цим листом, - члени комітетів Палати представників із збройних сил, розвідки та закордонних справ, а також представники комітету у справах України.

Конгресмени нагадують, що Україна вже називала основні типи озброєнь, яких вона потребує, і закликають поставити Києву, серед іншого, ракети класу "земля-повітря" великої дальності, винищувачі та протикорабельні ракети. Також запит законодавців включає збільшення постачання зенітних ракет Stinger, протитанкових комплексів Javelin та безпілотних літальних апаратів з великою дальністю польоту.

"Битва України за свободу і демократію - це битва, яку вони мають виграти. Українці можуть перемогти, але найближчими місяцями їм буде потрібна додаткова підтримка, - сказав конгресмен Кроу, коментуючи звернення законодавців до Байдена. - Саме тому я виступаю з ініціативою і разом із колегами прошу про збільшення військової підтримки для наших українських братів та сестер. Це переломний момент у битві за демократію, і ми маємо перемогти".

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