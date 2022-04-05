 Група конгресменів закликала Байдена розширити постачання зброї в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Група конгресменів закликала Байдена розширити постачання зброї в Україну

Понад 40 конгресменів з обох партій закликали Байдена задовольнити отриманий США раніше запит України щодо додаткових озброєнь для опору Росії.

Вивантаження отриманих Україною від США протитанкових ракет Javelin в аеропорту Бориспіль

Вивантаження отриманих Україною від США протитанкових ракет Javelin в аеропорту Бориспіль

Група з 44 представників Демократичної та Республіканської партій у Конгресі США у понеділок, 4 квітня, звернулася до президента країни Джо Байдена із закликом відреагувати на прохання президента України Володимира Зеленського та розширити постачання озброєнь його країні.

Ініціаторами звернення, опублікованого, зокрема, на сайті конгресмена-демократа Енді Кіма, стали сам Кім, його колега з партії Джейсон Кроу, а також республіканець Пітер Мейджер. Серед тих, хто підписався під цим листом, - члени комітетів Палати представників із збройних сил, розвідки та закордонних справ, а також представники комітету у справах України.

Конгресмени нагадують, що Україна вже називала основні типи озброєнь, яких вона потребує, і закликають поставити Києву, серед іншого, ракети класу "земля-повітря" великої дальності, винищувачі та протикорабельні ракети. Також запит законодавців включає збільшення постачання зенітних ракет Stinger, протитанкових комплексів Javelin та безпілотних літальних апаратів з великою дальністю польоту.

"Битва України за свободу і демократію - це битва, яку вони мають виграти. Українці можуть перемогти, але найближчими місяцями їм буде потрібна додаткова підтримка, - сказав конгресмен Кроу, коментуючи звернення законодавців до Байдена. - Саме тому я виступаю з ініціативою і разом із колегами прошу про збільшення військової підтримки для наших українських братів та сестер. Це переломний момент у битві за демократію, і ми маємо перемогти".

Читайте також: CNN: Путін змінив тактику в Україні, щоб відсвяткувати якусь перемогу 9 травня

Дивитись відео 06:27

Звірства в Бучі: реакція Німеччини на воєнні злочини Росії (04.04.2022)

Реклама

Докладно

Вбиті, вочевидь, російськими окупантами у Бучі мирні жителі

Темна деспотія не має перемогти

Мир у Європі буде лише тоді, коли воєнні злочинці з Росії подавляться Україною, вважає Євген Тейзе.  

Олаф Шольц та Ілон Маск на відкритті заводу Tesla під Берліном

Компанія Tesla встановила новий рекорд постачання

У І кварталі 2022 року показники постачання електрокарів Tesla перевищили 310 тисяч одиниць.  