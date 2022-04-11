"Азов": Російські військові скинули невідому отруйну речовину на Маріуполь

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину 11 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями понеділка, 11 квітня, з 15:00 (час київський).

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Російські військові з безпілотного апарату скинули на оборонців Маріуполя та цивільних людей отруйну речовину невідомого походження, повідомляє полк "Азов" у Telegram. "Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА", - йдеться у повідомленні. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром (порушення рівноваги та стійкості ходьби - Ред.), повідомляють в "Азові". Напередодні до застосування хімічної зброї проти захисників міста закликав бойовик самопроголошеної "ДНР" Едуард Басурін. Про такі наміри російської армії попереджали в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.Цю інформацію також оприлюднили з посиланням на "Азов" канали в соцмережах Маріупольської міськради. Наразі офіційних підтверджень використання хімічної зброї від української влади немає.

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У Києві поновило роботу представництво Європейського Союзу в Україні. "ЄС повернувся до Києва!" - написало у соцмережах представництво, яке раніше повністю евакуювалося з української столиці.

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ЄС має намір розширити військову допомогу Україні на пів мільярда євро. Глави МЗС країн Євросоюзу на засіданні в Люксембурзі підтримали збільшення спільної військової допомоги Києву до 1,5 мільярда євро, повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель після закінчення зустрічі. За його словами, ЄС має надати Україні зброю, яка їй потрібна для оборони від російського вторгнення.

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Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте приїхала в Україну та відвідала Бородянку, яка стала одним із символів військових злочинів, у яких звинувачуються російські військові. "Мій візит в Україну сьогодні розпочався з Бородянки. Жодними словами не описати те, що я тут побачила і відчула", - написала вона у Twitter. Крім того, вона провела переговори з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та пообіцяла продовжити військову та гуманітарну допомогу його країні.

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У підмосковній резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьово 11 квітня пройшли переговори російського президента та канцлера Австрії Карла Негаммера (Karl Nehammer) з приводу України. За словами Негаммера, його розмова з президентом РФ була "дуже прямою, відкритою і жорсткою". "Це не дружній візит. Я щойно приїхав з України і на власні очі бачив незмірні страждання, завдані російською агресивною війною", - заявив він австрійському виданню Kurier після розмови, що тривала 75 хвилин. За словами австрійського канцлера, візит до Москви був для нього "обов'язком зробити все можливе, щоб домогтися припинення бойових дій або хоча б гуманітарного прогресу для мирного населення України, що страждає".

Як зазначає австрійська преса, ні рукостискань, ні спільних фотографій між лідерами країн не було.

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Ексредакторка прокремлівського "Первого каналу" РФ Марина Овсяннікова стала позаштатною кореспонденткою німецької газети Die Welt, йдеться у заяві видавничого дому Axel Springer, якому належить видання. Як повідомляється, вона працюватиме, зокрема, з України та Росії. Овсяннікова стала відома завдяки демонстрації плакату з антивоєнними гаслами та засудженням пропаганди під час етеру програми "Время", чим викликала хвилю захоплення, зокрема серед європейців. Після цього Овсяннікову ненадовго заарештували та оштрафували. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України повідомляв, що після інциденту ексредакторку активно використовують в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про "необхідність" зняття з Росії санкцій та неприпустимість русофобії.

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Росія майже завершила підготовку своїх сил до наступальної операції і може розпочати бої на Сході країни вже найближчим часом. Про це повідомив речник українського міністерства оборони Олександр Мотузяник. За його словами, українська армія готова до наступу.

У міноборони також вважають, що можливе відновлення наступу РФ на Київ залежатиме від бойових дій, які триватимуть на Донеччині та Луганщині. За словами Мотузяника, на території Гомельської області Білорусі, а також Брянської та Курської областей РФ залишаються окремі підрозділи російських військ. Найбільш імовірно, на думку Києва, їхніми завданням є демонстрація присутності для відволікання українських сил оборони.

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++18.13++

Французька фінансова група Société Générale припиняє роботу на російському ринку. Її основний російський актив - "Росбанк" - продають "Інтерросу" мільярдера Володимира Потаніна, повідомляється у заяві "Інтерросу", оприлюдненій у понеділок, 11 квітня. Сума угоди, яка також передбачає продаж "Інтерросу" страхового бізнесу Росбанку, не розголошується. Закриття угоди відбудеться протягом кількох тижнів після отримання від регулюючих органів усіх необхідних дозволів.

++17.47++

ЄС готовий активізувати підтримку України, зокрема й постачаннями зброї. Про це за підсумками засідання Ради ЄС у Люксембургу заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), повідомляє кореспондент DW. "Ми дуже добре розуміємо, що у ці моменти українці можуть захистити свободу, незалежність і безпеку лише за допомогою зброї. Тому ми разом, як Європейський Союз, як друзі України, в майбутньому інтенсифікуємо ці постачання зброї", - заявила Бербок.

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15-річний російський гонщик Артем Северюхін використав нацистський жест під час церемонії нагородження на етапі чемпіонату Європи з картингу, що проходив в Португалії. Це також випливає з відеофрагменту церемонії. Росіянин виступав від італійським прапором через санкції Міжнародної автомобільної федерації (FIA). Як пишуть російські ЗМІ, матір спортсмена пояснила жест святкуванням перемоги та бажанням відправити "сердечка команді". FIA вже почала розслідування інциденту.

"Ось так і виходить, що батьки тих, хто звинувачує нашу країну в нацизмі, самі виховують фашистів", - прокоментував це відео міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Канада запроваджує санкції проти 33 російських підприємств оборонного сектору, які підтримали повномасштабну війну в Україні, йдеться у заяві уряду країни.

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Армія РФ використовує неповнолітніх українських дітей для розвідки військових позицій України, повідомляє речник СБУ Артем Дехтяренко. За його словами, у Харкові військові РФ встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram та обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста. Також на Луганщині, як зазначає Дехтяренко, двоє російських військових запропонували 16-річному хлопцю гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Завдяки втручанню силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу, наголошує речник. Наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності.

++16.30++

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що командування підтримує зв'язок із підрозділами сил оборони, які утримують Маріуполь. Він наголосив, що оборона міста триває і проведення оборонних операцій - не тема для публічних обговорень. Водночас Залужний запевнив, що Україна робить все "можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках". Напередодні заступник командира полку "Азов", який бере участь в обороні Маріуполя, Святослав Паламар у відеозверненні повідомив, що політики не виходять з ними на зв'язок вже два тижні. Місто перебуває в блокаді російських військ з початку березня.

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На території Маріупольського морського торгового порту російські військові захопили в полон моряків вантажного судна SMARTA під прапором Ліберії і вивезли екіпаж у невідомому напрямку, повідомляє українська омбудсменка Людмила Денісова. За попередніми даними їх повезли у напрямку тимчасово окупованого Донецька. За даними Денісової, 18 членів екіпажу - громадяни України, один - громадянин Єгипту. Зв'язку з моряка та дружиною капітана, яка також перебувала на борту, немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно. Суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого, далі мав прямувати до Туреччини. Проте через війну судно не отримало дозвіл на вихід у море і залишилося пришвартованим на 18-му причалі Маріупольського порту.

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Нова Зеландія відправляє на два місяці до Європи транспортний літак C130 Hercules, а також команду з 50 людей на додаток до восьми спеціалістів з логістики, які розміщені в Німеччині для подальшої допомоги Україні у боротьбі проти російського вторгнення. Група фахівців братиме участь у роботі міжнародного координаційного центру в Німеччині та допомагатиме здійснювати постачання Україні. Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн оголосила також про додаткову підтримку у розмірі 13,1 мільйона доларів у якості військової, юридичної та правозахисної допомоги. "Наша підтримка полягає в тому, щоб допомогти українській армії відбити жорстоке російське вторгнення, тому що світ у регіоні Європи необхідний для глобальної стабільності", - йдеться у заяві, що розміщена на сайті уряду Нової Зеландії. Арден також наголосила, що "кричуща атака на суверенітет країни" загрожує всьому світу, тому Нова Зеландія вважає необхідною допомогу Києву.

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Шведська компанія Ericsson заявила про припинення всіх операцій у Росії через війну в Україні в найближчому майбутньому. "На тлі нещодавніх подій та санкцій Європейського Союзу компанія тепер призупинить на невизначений термін свої відносини з клієнтами в Росії", - зазначається у заяві компанії. Як повідомила представниця Ericsson в інтерв'ю AFP, компанія має близько 600 співробітників у РФ, вона є одним з ключових постачальників найбільшого російського оператора МТС і четвертого за величиною оператора Tele2. Ще наприкінці лютого після початку російського військового вторгнення в Україну керівництво Ericsson призупинило всі постачання до РФ.

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Російська Федерація всіма силами намагається зірвати поставки зброї Україні, зокрема із використанням кампаній з дезінформації, пише у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його даними, Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. "Їхня фабрика тролів може спамити електронними листами та засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому", - закликає дипломат.

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