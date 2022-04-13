Промови Зеленського: між політикою і емоціями

"Мені потрібна зброя, а не евакуація" - I need ammunition, not a ride - ці слова Володимира Зеленського, нібито сказані керівництву США у відповідь на пропозицію сховатися від російського нападу за кордоном, вже стали крилатим висловом на Заході. У онлайн-магазинах Європи і США можна купити футболки з цією цитатою у десятках різних дизайнів - з картою України, українським воїном або ж з портретом українського президента. "Ці слова були влучними на сто відсотків", - зауважив у розмові з DW фахівець з політичних комунікацій Гассо Мансфельд (Hasso Mansfeld).

Годі й уявляти собі, каже експерт про Зеленського, більшого контрасту із Володимиром Путіним, що з'являється час від часу у ЗМІ, сидячи за "абсурдно довгим" столом у владних кабінетах зі своїми радниками з питань безпеки. "Наради Путіна - це жалюгідне видовище", - каже Мансфельд. Натомість український президент постає у своїх регулярних відеозверненнях повною протилежністю - сміливим, енергійним лідером народу, що дає бій агресору. "Його виступи вражають", - констатує експерт.

"Без його вражаючих виступів цієї підтримки б не було"

У простій футболці кольору "хакі", з охайною триденною щетиною - у такому невимушеному образі Володимир Зеленський щодня звертається і до свого народу, і до парламентів демократій з усіх куточків світу. Для кожної аудиторії промови Зеленського щоразу знаходять найбільш влучні слова. "…Як ваша сміливість врятувала вашу державу від сталінської навали, так і наша сміливість протистоїть цьому вторгненню", - сказав Зеленський, виступаючи 8 квітня у парламенті Фінляндії. До кого б в Європі український президент не звертався, йому вдається провести влучні історичні паралелі, щоб дати зрозуміти: "Україна переживає те, що Ви колись вже проходили".

Німецький політолог Андре Гертель (Andre Härtel) з берлінського Фонду науки й політики вважає, що Володимир Зеленський краще підходить на роль автентичного антипода Кремлю, ніж будь-хто з його попередників. "В архівах немає його фотографій з Володимиром Путіним, на яких він п'є шампанське. Він - представник нового покоління. У нього немає специфічного шлейфу, який тягнеться ще з 90-их років минулого століття. Він цілком міг би бути західним політиком", - каже Гертель. Аналітик переконаний, що без вражаючих виступів Володимира Зеленського Україна не отримала би зброю від країн Заходу так швидко і в такому обсязі.

Критична промова в Бундестазі

На думку німецького політолога, у команді Зеленського дуже ретельно підбирають основні меседжі його промов, які справляють враження на еліти. "Взяти, наприклад, його застереження під час виступу у Бундестазі: її центральним меседжем було не допустити створення у Європі нової стіни. Це дуже сильний символ, дуже професійно підготована промова", - зазначає аналітик берлінського Фонду науки й політики. Промова ця була дуже критичною до німецьких політиків. До російських бомб у ній український президент фактично прирівняв будівництво газогонів в обхід України і надмірну обережність Німеччини у питанні приєднання України до НАТО.

Виступ Володимира Зеленського у Бундестазі

Андре Гертель водночас констатує, що критичний тон, який обрав український президент у своїй промові перед німецькими депутатами хоч і мав під собою зрозумілі підстави, однак був "на межі". "Коли наприкінці промови Зеленський звернувся до канцлера Шольца і закликав його до "лідерства, яким пишатимуться нащадки" - це було занадто. Це було образливо і зверхньо", - критикує німецький експерт.

Не перекреслити досягнуте

Далі критика на адресу Німеччини з вуст Зеленського та інших топ-політиків у Києві лише наростала, попри те, що Берлін змінив свою позицію щодо постачань зброї і запевнив Україну у всебічній підтримці. "Треба бути дуже обережним з такими речами. Дуже легко зіпсувати атмосферу у відносинах з Німеччиною. Але ж Україні і під час війни, і по її завершенні буде потрібна колосальна підтримка всіх без винятку західних партнерів, зокрема Німеччини", - застерігає Андре Гертель.

Читайте також: Коментар: Відмова Києва прийняти Штайнмайєра - помилка

Політконсультант Гассо Мансфельд, своєю чергою, називає помилкоюнебажання бачити у Києві президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєраі застерігає, що такі кроки в очах багатьох німців можуть перекреслити позитивний образ Володимира Зеленського. "Треба розуміти, яке значення для нашої культури має те, коли людина просить вибачення. Визнання власних помилок - сильний крок, який у нас цінують. Штайнмаєр визнав, що його політика щодо Росії була помилкою. Це не можна не враховувати. Образити одного з основних донорів - це Україні нічим не допоможе", - застерігає експерт з політичних комунікацій. Мансфельд вважає, що такими емоційними і демонстративними жестами "Зеленський ламає свій німб" в очах німців. На підтвердження своїх слів він наводить цифри: лише третина опитаних на замовлення телеканалів RTL і n-tv з розумінням поставилися до того, що Володимир Зеленський відмовився зустрітися днями з Франком-Вальтером Штайнмаєром. 63% вважають цей жест недоречним.