 Спірний лист щодо зброї для України викликав бурхливу дискусію в Німеччині | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.05.2022

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Європа

Спірний лист щодо зброї для України викликав бурхливу дискусію в Німеччині

Відкритий лист 28 діячів культури до канцлера Олафа Шольца викликав у Німеччині бурхливу дискусії щодо запланованих поставок важкого озброєння Україні. Точиться вона передусім в соціальних мережах.

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Минулої п'ятниці, 28 квітня, на сайті німецького журналу Emma з'явився відкритий лист на адресу канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), підписаний 28 діячами культури. Серед підписантів феміністка Аліс Шварцер (Alice Schwarzer), письменниця Юлі Це (Juli Zeh), співак Райнгард Май (Reinhard Mey), публіцист Александер Клюґе (Alexander Kluge), актор Ларс Айдінґер (Lars Eidinger). Усі вони закликають канцлера не постачати Україні ще більше важкого озброєєня.

На відміну від багатьох критиків серед діячів культури та політиків, які закидали Шольцу нерішучу позицію в цьому питанні, підписанти відкритого листа схвалюють те, що канцлер "досі так точно врахував ризики" та, мовляв, зробив усе, аби не допустити перетворення війни в України на Третю світову війну. У четвер Бундестаг великою більшістю підтримав надання Україні важкого озброєння. Цьому передував дедалі більший тиск на уряд як всередині Бундестагу, так і серед громадськості.

Війна думок у Twitter

Через відкритий лист дискусія щодо запланованих поставок важкої зброї Україні набирає нових обертів. Відбувається вона передусім у соціальних мережах. Приміром, відомий німецький сатирик, ведучий щотижневої телепередачі ZDF Magazin Royal Ян Бемерманн (Jan Böhmermann) одразу ж після появи відкритого листа прокоментував у Twitter розумові здібності підписантів: "Відкритий лист до Олафа Шольца надсилає заспокійливий сигнал: якщо Путін атакує Німеччину за допомогою атомних ракет, інтелектуальна шкода, в будь-якому разі, буде невеликою".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, відомий своїми різкими висловлюваннями, у своєму твіті звернувся до видавниці журналу Emma, відомої феміністки Аліс Шварцер. Її "широко відомий фемінізм" він назвав "фасадом" з огляду на масові зґвалтування українських жінок російськими солдатами та закинув їй цинізм. "Гей, Аліс Шварцер, Ваш заклик до капітуляції України означає, що Ваш широко відомий фемінізм - це лише фасад, фейк. Брати до розрахунку масові зґвалтування українських жінок російськими солдатами - це чистої води цинізм. Жодна людина зі здоровим глуздом не має купувати Ваш задрипаний журнал Emma", - написав він.

Відома німецька феміністка Аліс Шварцер

Відома німецька феміністка Аліс Шварцер

Шварцер відповіла Мельнику в інтерв'ю газеті Die Welt не менш гостро: "Це неприкрита демагогія, і цей посол шкодить своїй країні. Це вже не вперше, що український посол каже нечувані речі".

Розкол серед політиків та суспільства

Критика на адресу підписантів відкритого листа пролунала і з боку політиків різних партій. Приміром, представник Зелених Петер Гайльрат (Peter Heilrath) у своєму твіті запитує, чи порадили б автори листа здатися також і борцям Варшавського гетто під час Другої світової війни, "аби уникнути непотрібних жертв".

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Заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Константін Куле (Konstantin Kuhle) назвав позицію підписантів листа "божевіллям". Його колега по партії, голова парламентського комітету з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) написала: єдиний можливий компроміс - "повне відновлення територіальної цілісності України".

Голосування в Бундестазі щодо постачання Україні важкого озброєння

Голосування в Бундестазі щодо постачання Україні важкого озброєння

Натомість відома представниця Лівої партії, колишня очільниця її фракції в Бундестазі Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) дотримується пацифістської лінії своєї політсили. У Twitter вона написала, що після рішення щодо поставок зброї Києву заклики не допустити Третьої світової війни стають дедалі негайнішими. "Важливий заклик митців та інтелектуалів. Похвала на адресу Шольца вже не має значення після того, як він піддався тиску з боку ХДС/ХСС, ВДП та Зелених щодо надання Україні танків, та через це вимога відвернути Третю світову війну стає іще нагальнішою", - написала Ваґенкнехт.

Серед німецького суспільства немає єдності в питанні постачання Україні важкого озброєння. 45 відсотків підтримують такий курс, стільки ж виступають проти - такі дані нещодавнього репрезентативного опитування компанії infratest dimap на замовлення телеканалу ARD.

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Станом на 12 годину понеділка, 2 травня, відкритий лист представників культури до Олафа Шольца на платформі change.org підписали майже 150 тисяч людей.

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