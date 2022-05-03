 Макрон закликав Путіна забезпечити евакуацію з ″Азовсталі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2022

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Новини

Макрон закликав Путіна забезпечити евакуацію з "Азовсталі"

Уперше за понад місяць президент Франції Еммануель Макрон зателефонував Путіну. Розмова тривала понад дві години.

Путін та Макрон

Путін та Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 3 травня, вкотре закликав президента РФ Володимира Путіна до припинення вогню в Україні та забезпечення евакуації із заводу "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі, повідомили в Єлисейському палаці. Це була перша розмова двох президентів з моменту оприлюднення звірств, вчинених на раніше окупованих Росією територіях Київщини.

Як повідомляється, французький лідер також запропонував "працювати з відповідними міжнародними організаціями, щоб допомогти зняти російську блокаду експорту українського продовольства через Чорне море, враховуючи її наслідки для глобальної продовольчої безпеки".

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Натомість в Кремлі повідомили, що під час понад двогодинної розмови Путін зазначив, що ситуація в цьому питанні нібито ускладнена через санкції, запроваджені Заходом проти РФ. До повномасштабної війни Україна щомісяця експортувала до п'яти мільйонів тонн сільгосппродукції через морські порти Одеси та Миколаєва, втім, внаслідок їхнього блокування військовими кораблями РФ експорт знизився вдесятеро.

Обговорили Маріуполь та жертви серед цивільних

Крім того, в повідомленні Кремля йдеться, що частина розмови двох лідерів була присвячена ситуації в заблокованому росіяською армією місті Маріуполь та евакуації мирних жителів із території заводу "Азовсталь".

Путін також висловив думку, що Захід нібито міг би сприяти припиненню смертей мирних жителів, якби відмовився постачати зброю в Україну. Водночас президент РФ оминув звинувачення в бік російських військових у вчиненні воєнних злочинів проти цивільних в Україні.

За останніми даними, на звільнених територіях Київщини вже знайшли вісім місць поховання вбитих місцевих жителів, найбільше - на території Бучанського району. За даними правоохоронців, в останньому виявленому правоохоронцями місці поховання знайдено тіла мирних жителів з ознаками тортур. Загалом виявили вже 1202 тіла у раніше окупованих РФ населених пунктах Київщини, ще 300 людей вважаються зниклими безвісти.

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