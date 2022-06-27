Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку: щонайменше 13 загиблих

Унаслідок російського ракетного удару по торгово-розважальному центру "Амстор" у місті Кременчук на Полтавщині загинуло щонайменше 13 людей. Про це у понеділок, 27 червня, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін. Атаку по цивільному об'єкту здійснили о 15 годині.

"Про остаточне число загиблих людей говорити зарано" - написав Лунін у Telegram увечері. Станом на 20:00 за київським часом він повідомляв, що 50 людей отримало поранення. Увечері рятувальники продовжували розбирати завали.

Площа пожежі в будівлі ТРЦ склала понад 10 тисяч квадратних метрів, уточнила Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

Зазначається, що станом на 20:50 до лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з яких 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні).

Зеленський: Сподіватися на людяність з боку РФ марно

На вибух в ТРЦ відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, жодної небезпеки та стратегічної цінності для російської армії цей об'єкт не мав. "Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - написав він.

За словами Зеленського, перед оголошенням повітряної тривоги в ТРЦ знаходилось понад тисяча людей. "На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися люди: працівники, частина відвідувачів", - сказав він у відеозверненні.

Президент України назвав російський удар по ТРЦ в Кременчуку одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. "Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар - саме в цей торговельний центр", - наголосив Зеленський.

Міжнародна реакція

Своєю чергою прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що ракетний удар Росії по наповненому відвідувачами торговому центру демонструє глибину жорсткості та варварства російського президента Володимира Путіна.

"Путін повинен зрозуміти, що його поведінка не дасть нічого іншого, крім зміцнення рішучості Великобританії та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - цитує Джонсона агенція AFP.

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Прокоментував обстріл і атаку державний секретар США Ентоні Блінкен. "Ми продовжимо підтримувати наших українських партнерів і притягнемо до відповідальності Росію, зокрема винних у звірствах", - написав він у Twitter.

Водночас міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що після ракетного удару по торговому центру у Кременчуку потрібно припинити дзвонити до Кремля. "Давайте перестанемо дзвонити до Кремля, вони мають бути повністю ізольовані, треба ще більше санкцій", - написав він у Twitter.

ООН заявила, що стурбована посиленням бойових дій в Україні і тим, що під удари, як і раніше, потрапляють мирні жителі. "Мирні жителі ніколи не повинні ставати мішенню", - заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, цитує Reuters.