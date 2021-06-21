 Іран повернеться до переговорів щодо ядерної програми з новим урядом у Тегерані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2021

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Іран повернеться до переговорів щодо ядерної програми з новим урядом у Тегерані

Подальше проведення переговорів щодо ядерної програми Ірану Тегеран пов'язує з формуванням нового уряду. США звинувачують Іран у тому, що він завів переговори в глухий кут.

Заступник глави МЗС Ірану Аббас Аракчі

Заступник глави МЗС Ірану Аббас Аракчі (архівне фото)

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі повідомив, що переговори у Відні щодо ядерної угоди з Іраном не будуть продовжені, поки в Ірані не розпочне роботу новий уряд. Переговорам доведеться "почекати" до приходу до влади нового уряду в серпні, йдеться в поширеній у суботу, 17 липня, в соцмережі Twitter заяві керівника переговорної делегації Ірану в Відні.

Водночас Аракчі дав зрозуміти, що обмін ув'язненими можна провести відносно швидко, якщо США і Великобританія перестануть пов'язувати його з ядерним питанням і виконають свою частину угоди.

Як повідомлялося, на проведених 18 червня виборах новим президентом Ірану був обраний украй консервативний Ібрагім Раісі. Він вступає на посаду 5 серпня, змінивши на цьому посту свого поміркованого попередника Хасана Роухані.

Через два дні після виборів у Ірані переговори в Відні щодо відновлення ядерної угоди, укладеної 2015 року, було припинено, а дати їхнього продовження не називали.

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Водночас заступник глави МЗС Ірану дав зрозуміти, що обмін ув'язненими можна провести відносно швидко, якщо США і Великобританія перестануть пов'язувати його з ядерним питанням і виконають свою частину угоди.

Вашингтон звинуватив Тегеран у спробах відвести від себе провину

Натомість Сполучені Штати звинуватили керівництво в Тегерані у спробі відвести від себе провину за те, що ядерні переговори в Відні зайшли в глухий кут. "Такі коментарі - нахабна спроба відвести від себе провину за нинішню ситуацію", - заявив в суботу офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Речник Держдепу також заперечив твердження про те, що було досягнуто згоди щодо обміну ув'язненими з Іраном.

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Прайс назвав такі повідомлення жорстокою спробою пожвавити надії сімей деяких ув'язнених з подвійним американо-іранським громадянством, яких утримують в Ірані. "Ми побічно обговорювали питання ув'язнених у рамках Віденського процесу, і затримка з відновленням цього процесу не йде цьому на користь", - сказав Прайс, якого цитує Reuters. 

Раніше на цьому тижні Іран заявив, що веде переговори про звільнення іранських ув'язнених, які утримуються у в'язницях США та інших країн за порушення американських санкцій.

У травні Вашингтон спростував повідомлення іранського державного телебачення про те, що було досягнуто домовленостей про обмін ув'язненими в обмін на звільнення семи мільярдів доларів заморожених нафтових активів Ірану, що опинилися під дією санкцій США.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


 

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