Іран повернеться до переговорів щодо ядерної програми з новим урядом у Тегерані

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі повідомив, що переговори у Відні щодо ядерної угоди з Іраном не будуть продовжені, поки в Ірані не розпочне роботу новий уряд. Переговорам доведеться "почекати" до приходу до влади нового уряду в серпні, йдеться в поширеній у суботу, 17 липня, в соцмережі Twitter заяві керівника переговорної делегації Ірану в Відні.

Водночас Аракчі дав зрозуміти, що обмін ув'язненими можна провести відносно швидко, якщо США і Великобританія перестануть пов'язувати його з ядерним питанням і виконають свою частину угоди.

Як повідомлялося, на проведених 18 червня виборах новим президентом Ірану був обраний украй консервативний Ібрагім Раісі. Він вступає на посаду 5 серпня, змінивши на цьому посту свого поміркованого попередника Хасана Роухані.

Через два дні після виборів у Ірані переговори в Відні щодо відновлення ядерної угоди, укладеної 2015 року, було припинено, а дати їхнього продовження не називали.

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Водночас заступник глави МЗС Ірану дав зрозуміти, що обмін ув'язненими можна провести відносно швидко, якщо США і Великобританія перестануть пов'язувати його з ядерним питанням і виконають свою частину угоди.

Вашингтон звинуватив Тегеран у спробах відвести від себе провину

Натомість Сполучені Штати звинуватили керівництво в Тегерані у спробі відвести від себе провину за те, що ядерні переговори в Відні зайшли в глухий кут. "Такі коментарі - нахабна спроба відвести від себе провину за нинішню ситуацію", - заявив в суботу офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Речник Держдепу також заперечив твердження про те, що було досягнуто згоди щодо обміну ув'язненими з Іраном.

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Прайс назвав такі повідомлення жорстокою спробою пожвавити надії сімей деяких ув'язнених з подвійним американо-іранським громадянством, яких утримують в Ірані. "Ми побічно обговорювали питання ув'язнених у рамках Віденського процесу, і затримка з відновленням цього процесу не йде цьому на користь", - сказав Прайс, якого цитує Reuters.

Раніше на цьому тижні Іран заявив, що веде переговори про звільнення іранських ув'язнених, які утримуються у в'язницях США та інших країн за порушення американських санкцій.

У травні Вашингтон спростував повідомлення іранського державного телебачення про те, що було досягнуто домовленостей про обмін ув'язненими в обмін на звільнення семи мільярдів доларів заморожених нафтових активів Ірану, що опинилися під дією санкцій США.