Переговори з Іраном щодо ядерної угоди: сторони заявляють про прогрес

У Відні у неділю, 20 червня, завершився шостий раунд переговорів щодо відновлення ядерної угоди з Іраном. Представник Тегерана на переговорах Аббас Аракчі повідомив про зближення позицій сторін під час цього раунду. Про поступ у переговорах повідомили й представники Німеччини, Франції та Великобританії, а також Росії.

Дату для сьомого раунду переговорів не було оголошено. Представник Росії на переговорах у Відні Михайло Ульянов висловив сподівання, що наступний раунд стане заключним.

У ЄС вважають за можливе досягти домовленості щодо повернення до ядерної угоди з обраним президентом Ірану Ібрагімом Раісі, який є представником ультраконсервативних кіл та прихильником жорсткого зовнішньополітичного курсу. Проти Раісі діють санкції США. Сторони перебувають "дуже близько" до того, щоб досягти домовленості, повідомив верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє інформагенція Reuters.

За словами одного з європейських дипломатів, який бере участь у переговорах, сторонам вдалося погодити "низку важливих елементів". "Але щодо найважчих тем, як і раніше, ще треба знайти рішення", - додав дипломат, цитує інформагенція dpa. Учасники переговорів відбудуть для консультацій у столиці своїх держав. Європейці вимагають, щоб після повернення до Відня делегації продемонстрували готовність до досягнення домовленості, оскільки час для рішення спливає.

Читайте також: Ізраїль побоюється швидкого розвитку ядерної програми Ірану за президента Раісі

З квітня у Відні тривають переговори щодо умов, на яких стане можливе повернення сторін до виконання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Ця угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія, Китай і ЄС передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій щодо Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи. У відповідь на це Тегеран почав також поступово відмовлятися від виконання взятих на себе зобов'язань.