 Переговори з Іраном щодо ядерної угоди: сторони заявляють про прогрес | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2021

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Переговори з Іраном щодо ядерної угоди: сторони заявляють про прогрес

У Відні завершився шостий раунд переговорів щодо повернення до іранської ядерної угоди. Є шанс, що наступний раунд може стати фінальним.

Перед одним з раундів переговорів у Відні

Перед одним з раундів переговорів у Відні

У Відні у неділю, 20 червня, завершився шостий раунд переговорів щодо відновлення ядерної угоди з Іраном. Представник Тегерана на переговорах Аббас Аракчі повідомив про зближення позицій сторін під час цього раунду. Про поступ у переговорах повідомили й представники Німеччини, Франції та Великобританії, а також Росії.

Дату для сьомого раунду переговорів не було оголошено. Представник Росії на переговорах у Відні Михайло Ульянов висловив сподівання, що наступний раунд стане заключним.

У ЄС вважають за можливе досягти домовленості щодо повернення до ядерної угоди з обраним президентом Ірану Ібрагімом Раісі, який є представником ультраконсервативних кіл та прихильником жорсткого зовнішньополітичного курсу. Проти Раісі діють санкції США. Сторони перебувають "дуже близько" до того, щоб досягти домовленості, повідомив верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє інформагенція  Reuters.

За словами одного з європейських дипломатів, який бере участь у переговорах, сторонам вдалося погодити "низку важливих елементів". "Але щодо найважчих тем, як і раніше, ще треба знайти рішення", - додав дипломат, цитує інформагенція dpa. Учасники переговорів відбудуть для консультацій у столиці своїх держав. Європейці вимагають, щоб після повернення до Відня делегації продемонстрували готовність до досягнення домовленості, оскільки час для рішення спливає. 

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З квітня у Відні тривають переговори щодо умов, на яких стане можливе повернення сторін до виконання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Ця угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія, Китай і ЄС передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій щодо Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи. У відповідь на це Тегеран почав також поступово відмовлятися від виконання взятих на себе зобов'язань.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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